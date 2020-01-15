Уряд РФ подав у відставку

КИЇВ. 15 січня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає правильним на фоні оголошених президентом пропозицій про зміну конституції подати у відставку уряду в діючому складі. Про це він повідомив в ході зустрічі президента Володимира Путіна з кабінетом міністрів, передає УНН з посиланням на російські федеральні агентства.