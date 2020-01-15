Уряд РФ подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає правильним на фоні оголошених президентом пропозицій про зміну конституції подати у відставку уряду в діючому складі. Про це він повідомив в ході зустрічі президента Володимира Путіна з кабінетом міністрів, передає УНН з посиланням на російські федеральні агентства.
“Ці зміни, коли вони будуть прийняті, цілком ймовірно, і це буде зроблено після обговорення, як це було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей конституції, але і в цілому в баланс влади, влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової”, — сказав прем’єр.
“У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку”, — додав Медведєв.
Раніше пресслужба уряду Російської Федерації повідомляла, що відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна з головою уряду Дмитром Медведєвим.
“Обговорювалися ініціативи, озвучені главою держави в Посланні Федеральним Зборам, питання, пов’язані з реалізацією його положень”, — зазначили у повідомленні, не вказавши інших деталей.
Додамо, що сьогодні Путін запропонував винести поправки в Конституцію на референдум та запропонував передати парламенту частину повноважень президента Росії.