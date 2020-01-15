Послання Путіна Федеральним зборам та відставка уряду РФ: що пише західна преса

Associated Press

“Спостерігачі говорять про те, що Путін може залишитися при владі і після 2024 року пересівши в крісло прем’єр-міністра, при цьому давши більше повноважень парламенту і кабінету міністрів і урізавши повноваження президента”, — вказали журналісти.

Агентство також додало, що: “Інший можливий варіант — об’єднання з сусідньою Білоруссю. Така перспектива — відкинута президентом країни Олександром Лукашенком — створює нову посаду глави Союзної держави. У своєму посланні Путін зазначив, що Конституція повинна також конкретизувати повноваження Держради, що складається з губернаторів регіонів і вищих федеральних чиновників. Деякі аналітики вважають, що Путін може зберегти вплив, залишивши за собою посаду голови ради після відходу з посади президента в 2024 році”.

The Guardian

“Володимир Путін запропонував зміни в російську Конституцію, які обмежать владу його потенційного наступника, якщо він піде в 2024 році, і вказують, що він може зайняти посилену посаду прем’єр-міністра або іншу міністерську позицію”, — пише видання.

Журналісти також зазначили, що: “67-річний Путін фактично керує Росією з 2000 року, що робить його найбільш довго правлячим лідером з часів Сталіна, і питання, що ж він планує робити в 2024 році, залишається головним політичним питанням в країні... він може знову стати прем’єр-міністром або скористатися політичними моделями таких країн, як Казахстан, де колишній президент Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку в минулому році, але залишився головою Ради безпеки та інших ключових структур”.

Bloomberg

“Путін не коментував свої подальші плани, і його пропозиції не включали в себе ніяких серйозних змін, які створили б для нього нову посаду. Але ці зміни можуть скоротити широкі повноваження, якими в даний час володіє президент, потенційно стримуючи будь-якого наступника, роблячи парламент і Державну раду більш впливовими”, — зазначили американські журналісти.

У виданні також додали, що: “Путін відзначає 20 років при владі, відновивши міжнародний вплив Росії до рівня, немислимого в 2000 році, коли він прийняв ледь платоспроможну державу від президента Бориса Єльцина. Але його зовнішньополітичних тріумфів на Близькому Сході і в Європі стає все менше, щоб задовольнити росіян, розчарованих п’ятирічним застоєм, через низькі ціни на нафту і західні санкції”.

Reuters

“Критики вже давно звинувачують Путіна в розробці схеми для того, щоб утримати владу після закінчення президентського терміну. Він залишається популярним у багатьох росіян, які бачать в ньому довгоочікуване джерело стабільності, в той час як інші скаржаться, що він перебуває при владі занадто довго”, — вказано у статті.

Критики припустили, що Путін розглядає різні способи залишитися біля керма, включаючи передачу влади парламенту і потім отримання розширеної посади прем’єр-міністра після закінчення повноважень в 2024 році. Ще одна часто згадувана опція — очолити Держраду, орган, який, як сказав Путін в середу, повинен отримати більше повноважень за Конституцією.

Як вказали у агентстві: “Хоча залишається неясним, чи буде Путін грати головну роль в російському політичному житті після 2024 року його нові пропозиції вказують на можливі варіанти, якщо він вирішить залишитися, чого очікують багато його прихильники і критики”.

The Independent

“Драматичні заяви (про зміни в Конституції) прозвучали в кінці незвично короткого 80-хвилинного виступу. Час до цього був присвячений внутрішнім проблемам. Всупереч очікуванням про зовнішніх ворогів Росії Путін майже не говорив, Україна навіть не згадувалася”, — зазначили у виданні.

“Президент РФ сказав, що прийшов час зайнятися проблемою зростаючого рівня бідності та корупції в країні. Він сказав, що існує „потреба в змінах“, що само по собі цікаве спостереження для людини, яка перебуває при владі протягом 20 років. Настільки ж суперечливі були і свіжозагорівші особи аплодуючої російської політичної еліти, багато з яких тільки що повернулися з тривалих зимових канікул”, — додали журналісти.

У виданні відзначили, що напередодні виступу в цьому році незалежні соціологи зафіксували у населення почуття “наростаючої втоми”, а також стійко високий рівень протестних настроїв. Протягом останніх кількох років інтерес до виступів Володимира Путіна неухильно падав.

Зазначимо, що Путін вніс кандидатуру нового російського прем’єра та провів з ним зустріч.