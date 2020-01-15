Послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства РФ: что пишет западная пресса

Associated Press

“Наблюдатели говорят о том, что Путин может остаться у власти и после 2024 года, пересев в кресло премьер-министра, при этом дав больше полномочий парламенту и кабинету министров и урезав полномочия президента”, — указали журналисты.

Агентство также добавило, что: “Другой возможный вариант — объединение с соседней Беларусью. Такая перспектива — отвергнутая президентом страны Александром Лукашенко — создает новую должность главы Союзного государства. В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников. Некоторые аналитики считают, что Путин может сохранить влияние, оставив за собой должность главы совета после ухода с поста президента в 2024 году”.

The Guardian

“Владимир Путин предложил изменения в российскую Конституцию, которые ограничат власть его потенциального преемника, если он уйдет в 2024 году, и указывают, что он может занять усиленную должность премьер-министра или другую министерскую позицию”, — пишет издание.

Журналисты также отметили, что: “67-летний Путин фактически управляет Россией с 2000 года, что делает его самым долго правящим лидером со времен Сталина, и вопрос, что же он планирует делать в 2024 году, остается главным политическим вопросом в стране... он может снова стать премьер-министром или воспользоваться политическими моделями таких стран, как Казахстан, где бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в прошлом году, но остался главой Совета безопасности и других ключевых структур”.

Bloomberg

“Путин не комментировал свои дальнейшие планы, и его предложения не включали в себя никаких серьезных изменений, которые создали бы для него новую должность. Но эти изменения могут сократить широкие полномочия, которыми в настоящее время обладает президент, потенциально сдерживая любого преемника, делая парламент и Государственный совет более влиятельными”, — отметили американские журналисты.

В издании также добавили, что: “Путин отмечает 20 лет у власти, восстановив международное влияние России до уровня, немыслимого в 2000 году, когда он принял едва платежеспособное государство от президента Бориса Ельцина. Но его внешнеполитических триумфов на Ближнем Востоке и в Европе становится все меньше, чтобы удовлетворить россиян, разочарованных пятилетним застоем, из-за низких цен на нефть и западных санкций”.

Reuters

“Критики уже давно обвиняют Путина в разработке схемы для того, чтобы удержать власть после окончания президентского срока. Он остается популярным у многих россиян, которые видят в нем долгожданный источник стабильности, в то время как другие жалуются, что он находится у власти слишком долго”, — указано в статье.

Критики предположили, что Путин рассматривает различные способы остаться у руля, включая передачу власти парламенту и затем получение расширенной должности премьер-министра после окончания полномочий в 2024 году. Еще одна часто упоминаемая опция — возглавить Госсовет, орган, который, как сказал Путин в среду, должен получить больше полномочий по Конституции.

Как указали в агентстве: “Хотя остается неясным, будет ли Путин играть главную роль в российской политической жизни после 2024 года, его новые предложения указывают на возможные варианты, если он решит остаться, чего ожидают многие его сторонники и критики”.

The Independent

“Драматические заявления (об изменениях в Конституции) прозвучали в конце необычно короткого 80-минутного выступления. Час до этого был посвящен внутренним проблемам. Вопреки ожиданиям о внешних врагах России Путин почти не говорил, Украина даже не упоминалась”, — отметили в издании.

“Президент РФ сказал, что пришло время заняться проблемой растущего уровня бедности и коррупции в стране. Он сказал, что существует „потребность в переменах“, что само по себе интересное наблюдение для человека, который находится у власти в течение 20 лет. Столь же противоречивы были и свежезагоревшие лица аплодирующей российской политической элиты, многие из которых только что вернулись с продолжительных зимних каникул”, — добавили журналисты.

В издании отметили, что в преддверии выступления в этом году независимые социологи зафиксировали у населения чувство “нарастающей усталости”, а также устойчиво высокий уровень протестных настроений. В течение последних нескольких лет интерес к выступлениям Владимира Путина неуклонно падал.

Отметим, что Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.