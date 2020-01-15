Послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства РФ: что пишет западная пресса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 16412 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 34732 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 72692 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 135365 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 141764 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 203448 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198779 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 417211 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230667 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 522682 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 24915 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 17763 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 22547 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 19442 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 10308 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 169340 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 156565 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 243731 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 417212 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 522682 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 72692 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52421 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50662 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57250 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87606 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства РФ: что пишет западная пресса

Киев • УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором объявил о возможных изменениях Конституции РФ, впоследствии через несколько часов российское правительство - подал в отставку, что вызвало активную реакцию в западной прессы, пишет УНН со ссылкой на ряд опубликованных материалов.

Послание Путина Федеральному собранию и отставка правительства РФ: что пишет западная пресса

Associated Press

“Наблюдатели говорят о том, что Путин может остаться у власти и после 2024 года, пересев в кресло премьер-министра, при этом дав больше полномочий парламенту и кабинету министров и урезав полномочия президента”, — указали журналисты.

Агентство также добавило, что: “Другой возможный вариант — объединение с соседней Беларусью. Такая перспектива — отвергнутая президентом страны Александром Лукашенко — создает новую должность главы Союзного государства. В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников. Некоторые аналитики считают, что Путин может сохранить влияние, оставив за собой должность главы совета после ухода с поста президента в 2024 году”.

The Guardian

“Владимир Путин предложил изменения в российскую Конституцию, которые ограничат власть его потенциального преемника, если он уйдет в 2024 году, и указывают, что он может занять усиленную должность премьер-министра или другую министерскую позицию”, — пишет издание.

Журналисты также отметили, что: “67-летний Путин фактически управляет Россией с 2000 года, что делает его самым долго правящим лидером со времен Сталина, и вопрос, что же он планирует делать в 2024 году, остается главным политическим вопросом в стране... он может снова стать премьер-министром или воспользоваться политическими моделями таких стран, как Казахстан, где бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в прошлом году, но остался главой Совета безопасности и других ключевых структур”.

Bloomberg

“Путин не комментировал свои дальнейшие планы, и его предложения не включали в себя никаких серьезных изменений, которые создали бы для него новую должность. Но эти изменения могут сократить широкие полномочия, которыми в настоящее время обладает президент, потенциально сдерживая любого преемника, делая парламент и Государственный совет более влиятельными”, — отметили американские журналисты.

В издании также добавили, что: “Путин отмечает 20 лет у власти, восстановив международное влияние России до уровня, немыслимого в 2000 году, когда он принял едва платежеспособное государство от президента Бориса Ельцина. Но его внешнеполитических триумфов на Ближнем Востоке и в Европе становится все меньше, чтобы удовлетворить россиян, разочарованных пятилетним застоем, из-за низких цен на нефть и западных санкций”.

Reuters

“Критики уже давно обвиняют Путина в разработке схемы для того, чтобы удержать власть после окончания президентского срока. Он остается популярным у многих россиян, которые видят в нем долгожданный источник стабильности, в то время как другие жалуются, что он находится у власти слишком долго”, — указано в статье.

Критики предположили, что Путин рассматривает различные способы остаться у руля, включая передачу власти парламенту и затем получение расширенной должности премьер-министра после окончания полномочий в 2024 году. Еще одна часто упоминаемая опция — возглавить Госсовет, орган, который, как сказал Путин в среду, должен получить больше полномочий по Конституции.

Как указали в агентстве: “Хотя остается неясным, будет ли Путин играть главную роль в российской политической жизни после 2024 года, его новые предложения указывают на возможные варианты, если он решит остаться, чего ожидают многие его сторонники и критики”.

The Independent

“Драматические заявления (об изменениях в Конституции) прозвучали в конце необычно короткого 80-минутного выступления. Час до этого был посвящен внутренним проблемам. Вопреки ожиданиям о внешних врагах России Путин почти не говорил, Украина даже не упоминалась”, — отметили в издании.

“Президент РФ сказал, что пришло время заняться проблемой растущего уровня бедности и коррупции в стране. Он сказал, что существует „потребность в переменах“, что само по себе интересное наблюдение для человека, который находится у власти в течение 20 лет. Столь же противоречивы были и свежезагоревшие лица аплодирующей российской политической элиты, многие из которых только что вернулись с продолжительных зимних каникул”, — добавили журналисты.

В издании отметили, что в преддверии выступления в этом году независимые социологи зафиксировали у населения чувство “нарастающей усталости”, а также устойчиво высокий уровень протестных настроений. В течение последних нескольких лет интерес к выступлениям Владимира Путина неуклонно падал.

Отметим, что Путин внес кандидатуру нового российского премьера и провел с ним встречу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46