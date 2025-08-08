$41.610.07
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 18378 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 19304 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 71900 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 59026 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 119469 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114303 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96931 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146819 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75173 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Volkswagen завершает выпуск премиального кроссовера Touareg

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg будет снят с производства к 2026 году без прямой замены. Компания сосредоточится на более доступных моделях, таких как Tayron, из-за снижения рентабельности.

Volkswagen завершает выпуск премиального кроссовера Touareg

После более чем двух десятилетий на вершине модельного ряда VW, Touareg уходит на пенсию. Согласно сообщениям, флагманский кроссовер будет снят с производства к 2026 году, прямой замены ему не планируется, сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Вместо этого VW сосредоточится на более доступных и универсальных моделях, таких как Tayron, и тем самым завершит историю одного из самых влиятельных кроссоверов последних 25 лет.

Выпущенный в 2002 году, Touareg стал прорывом Volkswagen - премиальным среднеразмерным кроссовером, построенным на базе Audi Q7 и Porsche Cayenne. За три поколения он превратился в высокотехнологичный крейсер с пневмоподвеской, гибридным приводом с подзарядкой от сети и полным рулевым управлением - все это на платформе MLB Evo.

Несмотря на блестящую начинку, Touareg всегда был нишевым продуктом. Он, который никогда не продавался в США после 2017 года, достиг успеха в Европе и Китае, но так и не смог сравниться с безудержным ростом продаж более популярных моделей VW. И теперь, в условиях ужесточения пошлин и снижения маржи, Volkswagen стремится к упрощению. По мере того, как бренд делает поворот к новому поколению ID.4, чтобы конкурировать с Tesla Model Y, дорогие кроссоверы, такие как Touareg, больше не имеют финансового смысла.

Стратегия Volkswagen теперь опирается на Tayron, кроссовер на базе MQB, предлагающий пяти- и семиместные конфигурации, гибридные силовые установки и более широкую рыночную привлекательность. Ожидается, что он станет крупнейшим внедорожником VW в нескольких регионах, включая Европу и некоторые регионы Азии, заполнив нишу, оставленную Touareg, но с более привлекательной ценой и более высоким потенциалом продаж.

Этот шаг является частью более широких усилий VW по защите прибыли в условиях роста затрат. Последний отчет о доходах бренда показал высокие продажи, но резкое падение рентабельности, особенно в сегментах с высокой долей экспорта. Это подтолкнуло VW к переориентации на гибкие платформы и автомобили с более высокой рентабельностью.

Примечательно, что хотя VW и отказывается от своего люксового кроссовера с двигателем внутреннего сгорания, компания пока не отказывается от ДВС. Golf GTI будет выпускаться и в 2030-х годах, несмотря на то, что компания продолжает электрифицировать такие модели, как ID.3, ID.4 и готовится к выпуску ID.2. Меняется место, где развевается флаг бензиновых двигателей: теперь он не на вершине модельного ряда, а в хэтчбеках для энтузиастов и обычных городских автомобилях.

Вывод Touareg из эксплуатации завершает главу в истории амбиций Volkswagen в сфере роскоши. Хотя этот бренд, возможно, и не вернется, его наследие - кроссовера, который доказал, что VW способен на премиальный сегмент, - будет жить, влияя на весь концерн, от Cayenne до Bentayga.

Теперь, когда VW переключает внимание на электрификацию, доступность и глобальную гибкость, становится понятно, что Touareg не вписывается в общую концепцию. Но каким бы он ни был - дизельным, спортивным V8 и пневмоподвеской, чудаком с фанатами, преданными и непонятыми, - его будет не хватать, отмечает издание.

Юлия Шрамко

