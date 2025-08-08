$41.610.07
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18461 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19345 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71968 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59066 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119485 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114315 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96932 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146823 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Флагманський кросовер Volkswagen Touareg піде з виробництва до 2026 року без прямої заміни. Компанія зосередиться на доступніших моделях, таких як Tayron, через зниження рентабельності.

Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg

Після більш ніж двох десятиліть на вершині модельного ряду VW, Touareg вирушає на пенсію. Згідно з повідомленнями, флагманський кросовер піде з виробництва до 2026 року, прямої заміни йому не планується, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Натомість VW зосередиться на більш доступних та універсальних моделях, таких як Tayron, і тим самим завершить з одним з найвпливовіших кросоверів останніх 25 років.

Випущений у 2002 році, Touareg став проривом Volkswagen - преміальним середньорозмірним кросовером, побудованим на базі Audi Q7 та Porsche Cayenne. За три покоління він перетворився на високотехнологічний крейсер з пневмопідвіскою, гібридним приводом з підзарядкою від мережі і повним рульовим управлінням - усе це на платформі MLB Evo.

Попри блискучу начинку Touareg завжди був нішевим продуктом. Він, який ніколи не продавався в США після 2017 року, досяг успіху в Європі та Китаї, але так і не зміг зрівнятися з нестримним зростанням продажів більш популярних моделей VW. І тепер, в умовах посилення мит і зниження маржі, Volkswagen прагне спрощення. У міру того, як бренд робить поворот до нового покоління ID.4, щоб конкурувати з Tesla Model Y, дорогі кросовери, такі як Touareg, більше не мають фінансового сенсу.

Стратегія Volkswagen тепер спирається на Tayron, кросовер на базі MQB, що пропонує п'яти- та семимісні конфігурації, гібридні силові установки та ширшу ринкову привабливість. Очікується, що він стане найбільшим позашляховиком VW у кількох регіонах, включаючи Європу та деякі регіони Азії, заповнивши нішу, залишену Touareg, але з більш привабливою ціною та вищим потенціалом продажів.

Цей крок є частиною ширших зусиль VW із захисту прибутку за умов зростання витрат. Останній звіт про доходи бренду показав високі продажі, але різке падіння рентабельності, особливо в сегментах з високою часткою експорту. Це підштовхнуло VW до переорієнтації на гнучкі платформи та автомобілі з більш високою рентабельністю.

Примітно, що хоча VW і відмовляється від свого люксового кросовера з двигуном внутрішнього згоряння, компанія поки не відмовляється від ДВС. Golf GTI буде випускатися і в 2030-х роках, попри те, що компанія продовжує електрифікувати такі моделі, як ID.3, ID.4 і готується до випуску ID.2. Змінюється місце, де майорить прапор бензинових двигунів: тепер він не на вершині модельного ряду, а в хетчбеках для ентузіастів та звичайних міських автомобілях.

Виведення Touareg з експлуатації завершує розділ в історії амбіцій Volkswagen у сфері розкоші. Хоча цей бренд, можливо, і не повернеться, його спадщина - кросовера, який довів, що VW здатний на преміальний сегмент, - житиме, впливаючи на весь концерн, від Cayenne до Bentayga.

Тепер, коли VW переключає увагу на електрифікацію, доступність та глобальну гнучкість, стає зрозумілим, що Touareg не вписується в загальну концепцію. Але хоч би яким він був - дизельним, спортивним V8 і пневмопідвіскою, диваком з фанатами, відданими і незрозумілими, - його не вистачатиме, зауважує видання.

Юлія Шрамко

