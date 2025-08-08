Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg

Після більш ніж двох десятиліть на вершині модельного ряду VW, Touareg вирушає на пенсію. Згідно з повідомленнями, флагманський кросовер піде з виробництва до 2026 року, прямої заміни йому не планується, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Натомість VW зосередиться на більш доступних та універсальних моделях, таких як Tayron, і тим самим завершить з одним з найвпливовіших кросоверів останніх 25 років.

Випущений у 2002 році, Touareg став проривом Volkswagen - преміальним середньорозмірним кросовером, побудованим на базі Audi Q7 та Porsche Cayenne. За три покоління він перетворився на високотехнологічний крейсер з пневмопідвіскою, гібридним приводом з підзарядкою від мережі і повним рульовим управлінням - усе це на платформі MLB Evo.

Попри блискучу начинку Touareg завжди був нішевим продуктом. Він, який ніколи не продавався в США після 2017 року, досяг успіху в Європі та Китаї, але так і не зміг зрівнятися з нестримним зростанням продажів більш популярних моделей VW. І тепер, в умовах посилення мит і зниження маржі, Volkswagen прагне спрощення. У міру того, як бренд робить поворот до нового покоління ID.4, щоб конкурувати з Tesla Model Y, дорогі кросовери, такі як Touareg, більше не мають фінансового сенсу.

Стратегія Volkswagen тепер спирається на Tayron, кросовер на базі MQB, що пропонує п'яти- та семимісні конфігурації, гібридні силові установки та ширшу ринкову привабливість. Очікується, що він стане найбільшим позашляховиком VW у кількох регіонах, включаючи Європу та деякі регіони Азії, заповнивши нішу, залишену Touareg, але з більш привабливою ціною та вищим потенціалом продажів.

Цей крок є частиною ширших зусиль VW із захисту прибутку за умов зростання витрат. Останній звіт про доходи бренду показав високі продажі, але різке падіння рентабельності, особливо в сегментах з високою часткою експорту. Це підштовхнуло VW до переорієнтації на гнучкі платформи та автомобілі з більш високою рентабельністю.

Примітно, що хоча VW і відмовляється від свого люксового кросовера з двигуном внутрішнього згоряння, компанія поки не відмовляється від ДВС. Golf GTI буде випускатися і в 2030-х роках, попри те, що компанія продовжує електрифікувати такі моделі, як ID.3, ID.4 і готується до випуску ID.2. Змінюється місце, де майорить прапор бензинових двигунів: тепер він не на вершині модельного ряду, а в хетчбеках для ентузіастів та звичайних міських автомобілях.

Виведення Touareg з експлуатації завершує розділ в історії амбіцій Volkswagen у сфері розкоші. Хоча цей бренд, можливо, і не повернеться, його спадщина - кросовера, який довів, що VW здатний на преміальний сегмент, - житиме, впливаючи на весь концерн, від Cayenne до Bentayga.

Тепер, коли VW переключає увагу на електрифікацію, доступність та глобальну гнучкість, стає зрозумілим, що Touareg не вписується в загальну концепцію. Але хоч би яким він був - дизельним, спортивним V8 і пневмопідвіскою, диваком з фанатами, відданими і незрозумілими, - його не вистачатиме, зауважує видання.

