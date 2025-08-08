Volkswagen завершує випуск преміального кросовера Touareg
Київ • УНН
Флагманський кросовер Volkswagen Touareg піде з виробництва до 2026 року без прямої заміни. Компанія зосередиться на доступніших моделях, таких як Tayron, через зниження рентабельності.
Після більш ніж двох десятиліть на вершині модельного ряду VW, Touareg вирушає на пенсію. Згідно з повідомленнями, флагманський кросовер піде з виробництва до 2026 року, прямої заміни йому не планується, повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Натомість VW зосередиться на більш доступних та універсальних моделях, таких як Tayron, і тим самим завершить з одним з найвпливовіших кросоверів останніх 25 років.
Випущений у 2002 році, Touareg став проривом Volkswagen - преміальним середньорозмірним кросовером, побудованим на базі Audi Q7 та Porsche Cayenne. За три покоління він перетворився на високотехнологічний крейсер з пневмопідвіскою, гібридним приводом з підзарядкою від мережі і повним рульовим управлінням - усе це на платформі MLB Evo.
Попри блискучу начинку Touareg завжди був нішевим продуктом. Він, який ніколи не продавався в США після 2017 року, досяг успіху в Європі та Китаї, але так і не зміг зрівнятися з нестримним зростанням продажів більш популярних моделей VW. І тепер, в умовах посилення мит і зниження маржі, Volkswagen прагне спрощення. У міру того, як бренд робить поворот до нового покоління ID.4, щоб конкурувати з Tesla Model Y, дорогі кросовери, такі як Touareg, більше не мають фінансового сенсу.
Стратегія Volkswagen тепер спирається на Tayron, кросовер на базі MQB, що пропонує п'яти- та семимісні конфігурації, гібридні силові установки та ширшу ринкову привабливість. Очікується, що він стане найбільшим позашляховиком VW у кількох регіонах, включаючи Європу та деякі регіони Азії, заповнивши нішу, залишену Touareg, але з більш привабливою ціною та вищим потенціалом продажів.
Цей крок є частиною ширших зусиль VW із захисту прибутку за умов зростання витрат. Останній звіт про доходи бренду показав високі продажі, але різке падіння рентабельності, особливо в сегментах з високою часткою експорту. Це підштовхнуло VW до переорієнтації на гнучкі платформи та автомобілі з більш високою рентабельністю.
Примітно, що хоча VW і відмовляється від свого люксового кросовера з двигуном внутрішнього згоряння, компанія поки не відмовляється від ДВС. Golf GTI буде випускатися і в 2030-х роках, попри те, що компанія продовжує електрифікувати такі моделі, як ID.3, ID.4 і готується до випуску ID.2. Змінюється місце, де майорить прапор бензинових двигунів: тепер він не на вершині модельного ряду, а в хетчбеках для ентузіастів та звичайних міських автомобілях.
Виведення Touareg з експлуатації завершує розділ в історії амбіцій Volkswagen у сфері розкоші. Хоча цей бренд, можливо, і не повернеться, його спадщина - кросовера, який довів, що VW здатний на преміальний сегмент, - житиме, впливаючи на весь концерн, від Cayenne до Bentayga.
Тепер, коли VW переключає увагу на електрифікацію, доступність та глобальну гнучкість, стає зрозумілим, що Touareg не вписується в загальну концепцію. Але хоч би яким він був - дизельним, спортивним V8 і пневмопідвіскою, диваком з фанатами, відданими і незрозумілими, - його не вистачатиме, зауважує видання.
Volkswagen заявив, що 20 000 працівників вже погодили дострокове звільнення - Bloomberg03.06.25, 17:39 • 3713 переглядiв