Volkswagen заявив, що 20 000 працівників вже погодили дострокове звільнення - Bloomberg

Провідний німецький автовиробник Volkswagen AG заявив, що майже 20 000 співробітників компанії погодилися на дострокове звільнення за власним бажанням до кінця десятиліття у межах запланованої реструктуризації виробництва. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Автовиробник реструктуризує свої операції в Німеччині, щоб впоратися з нерівномірним попитом на свої автомобілі.

Реструктуризація компанії йде за планом, повідомив працівникам у вівторок на зборах у Вольфсбурзі керівник відділу кадрів Volkswagen та член правління Volkswagen Гуннар Кіліан.

Завдяки помітному прогресу у зниженні заводських витрат у Вольфсбурзі та соціально відповідальним скороченням робочих місць лише на шести німецьких заводах Volkswagen AG, ми прискорюємо нашу трансформацію Близько 20 000 звільнень з компанії до 2030 року вже узгоджено за контрактом – сказав Кіліан.

Найбільший європейський автовиробник скорочує виробничі потужності та чисельність персоналу через збільшення витрат, зниження попиту в Європі та швидке зростання китайських конкурентів.

Керівництво бренду VW та лідери профспілок у грудні уклали угоду про скорочення виробничих потужностей у Німеччині на понад 700 000 одиниць та зменшення чисельності персоналу на 35 000 робочих місць до кінця десятиліття. Споріднені бренди Audi та Porsche також скорочують робочі місця для зниження витрат.

Після чотирьох безрезультатних спроб переговорів, які супроводжувалися зустрічами керівництва концерну з трудовим колективом і двома запобіжними страйками, під час п'ятого раунду, що тривав загалом 70 годин було досягнуто компромісу. Він свідчить про глибину кризи, в якій опинився концерн Volkswagen Group і особливо його основний підрозділ, компанія Volkswagen AG з брендом VW, так і про готовність обох сторін, роботодавця та трудового колективу до кардинальних реформ.

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Вони погодили справді масштабні рішення. Жоден з 10 автозаводів VW в Німеччині не буде закритий, але кількість працівників, що становить зараз понад 120 000, зменшиться більш ніж на 35 000. Таке скорочення відбудеться не одразу, а протягом пʼяти років, до 2030 року. Тому жодних масових звільнень у концерні Volkswagen не буде.

Керівництво взяло зобов'язання провести "соціально прийнятне" скорочення штатів. Це означає, що будуть ліквідувати місця, що звільняються, або, наприклад, знизять кількість учнів на виробництві. Одночасно зменшаться і виробничі потужності.

За словами голови правління Volkswagen Group Олівера Блум, у середньостроковій перспективі Volkswagen зможе економити на рік близько 15 млрд євро. З них 4 млрд євро будуть отримані завдяки заходам, що так чи інакше пов'язані з персоналом. Адже досягнуті домовленості передбачають не лише скорочення штату. Робітники відмовилися від підвищення зарплат, а приблизно 4000 менеджерів уріжуть бонуси.

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Нагадаємо

Volkswagen заявив, що готовий розглянути можливість створення обладнання для німецької армії в рамках зусиль Європи щодо переозброєння. Це відбувається на тлі того, що союз між Європою та США стає все більш крихким через дії і заяви президента США Дональда Трампа.