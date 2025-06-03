Volkswagen заявив, що 20 000 працівників вже погодили дострокове звільнення - Bloomberg

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 72070 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
3 червня, 08:15 • 97351 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
3 червня, 07:51 • 166257 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 89039 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 195868 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 124666 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 132051 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 125783 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 234918 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 170064 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.4м/с
49%
747мм
Популярнi новини

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 76326 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 85959 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 147824 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 73363 перегляди

"Нова унікальна спецоперація": СБУ повідомила, що втретє вразила Кримський міст - під водою і показала відео

11:09 • 67904 перегляди
Публікації

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

14:43 • 10197 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 55640 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

11:55 • 72072 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 166265 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

3 червня, 07:30 • 148495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марк Рютте

Герман Галущенко

Рафаель Гроссі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Суми

Крим

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

14:36 • 6318 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

12:52 • 55640 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 73832 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 86404 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

3 червня, 06:54 • 76757 перегляди
Актуальне

Facebook

Х-47М2 «Кинджал»

The New York Times

МіГ-29 Мікояна

Сухий Су-27

Volkswagen заявив, що 20 000 працівників вже погодили дострокове звільнення - Bloomberg

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Німецький автовиробник реструктуризує виробництво через зміни попиту. Близько 20 000 працівників погодились на добровільне звільнення до 2030 року.

Volkswagen заявив, що 20 000 працівників вже погодили дострокове звільнення - Bloomberg

Провідний німецький автовиробник Volkswagen AG заявив, що майже 20 000 співробітників компанії погодилися на дострокове звільнення за власним бажанням до кінця десятиліття у межах запланованої реструктуризації виробництва. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Автовиробник реструктуризує свої операції в Німеччині, щоб впоратися з нерівномірним попитом на свої автомобілі.

Реструктуризація компанії йде за планом, повідомив працівникам у вівторок на зборах у Вольфсбурзі керівник відділу кадрів Volkswagen та член правління Volkswagen Гуннар Кіліан.

Завдяки помітному прогресу у зниженні заводських витрат у Вольфсбурзі та соціально відповідальним скороченням робочих місць лише на шести німецьких заводах Volkswagen AG, ми прискорюємо нашу трансформацію Близько 20 000 звільнень з компанії до 2030 року вже узгоджено за контрактом

 – сказав Кіліан.

Найбільший європейський автовиробник скорочує виробничі потужності та чисельність персоналу через збільшення витрат, зниження попиту в Європі та швидке зростання китайських конкурентів.

Керівництво бренду VW та лідери профспілок у грудні уклали угоду про скорочення виробничих потужностей у Німеччині на понад 700 000 одиниць та зменшення чисельності персоналу на 35 000 робочих місць до кінця десятиліття. Споріднені бренди Audi та Porsche також скорочують робочі місця для зниження витрат.

Після чотирьох безрезультатних спроб переговорів, які супроводжувалися зустрічами керівництва концерну з трудовим колективом і двома запобіжними страйками, під час п'ятого раунду, що тривав загалом 70 годин було досягнуто компромісу. Він свідчить про глибину кризи, в якій опинився концерн Volkswagen Group і особливо його основний підрозділ, компанія Volkswagen AG з брендом VW, так і про готовність обох сторін, роботодавця та трудового колективу до кардинальних реформ.

Volkswagen відкликає понад 60 000 автомобілів в США через несправність01.03.25, 15:39 • 35867 переглядiв

Вони погодили справді масштабні рішення. Жоден з 10 автозаводів VW в Німеччині не буде закритий, але кількість працівників, що становить зараз понад 120 000, зменшиться більш ніж на 35 000. Таке скорочення відбудеться не одразу, а протягом пʼяти років, до 2030 року. Тому жодних масових звільнень у концерні Volkswagen не буде.

Керівництво взяло зобов'язання провести "соціально прийнятне" скорочення штатів. Це означає, що будуть ліквідувати місця, що звільняються, або, наприклад, знизять кількість учнів на виробництві. Одночасно зменшаться і виробничі потужності.

За словами голови правління Volkswagen Group Олівера Блум, у середньостроковій перспективі Volkswagen зможе економити на рік близько 15 млрд євро. З них 4 млрд євро будуть отримані завдяки заходам, що так чи інакше пов'язані з персоналом. Адже досягнуті домовленості передбачають не лише скорочення штату. Робітники відмовилися від підвищення зарплат, а приблизно 4000 менеджерів уріжуть бонуси.

BMW інтегрує ШІ від Alibaba в автомобілі для китайського ринку26.03.25, 16:41 • 24454 перегляди

Нагадаємо

Volkswagen заявив, що готовий розглянути можливість створення обладнання для німецької армії в рамках зусиль Європи щодо переозброєння. Це відбувається на тлі того, що союз між Європою та США стає все більш крихким через дії і заяви президента США Дональда Трампа.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини СвітуАвто
Volkswagen
Audi
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Німеччина
Китай
Сполучені Штати
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9