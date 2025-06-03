Volkswagen заявил, что 20 000 сотрудников уже согласовали досрочное увольнение - Bloomberg

Ведущий немецкий автопроизводитель Volkswagen AG заявил, что почти 20 000 сотрудников компании согласились на досрочное увольнение по собственному желанию до конца десятилетия в рамках запланированной реструктуризации производства. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Автопроизводитель реструктурирует свои операции в Германии, чтобы справиться с неравномерным спросом на свои автомобили.

Реструктуризация компании идет по плану, сообщил работникам во вторник на собрании в Вольфсбурге руководитель отдела кадров Volkswagen и член правления Volkswagen Гуннар Килиан.

Благодаря заметному прогрессу в снижении заводских затрат в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест только на шести немецких заводах Volkswagen AG, мы ускоряем нашу трансформацию Около 20 000 увольнений из компании до 2030 года уже согласованы по контракту – сказал Килиан.

Крупнейший европейский автопроизводитель сокращает производственные мощности и численность персонала из-за увеличения затрат, снижения спроса в Европе и быстрого роста китайских конкурентов.

Руководство бренда VW и лидеры профсоюзов в декабре заключили соглашение о сокращении производственных мощностей в Германии более чем на 700 000 единиц и уменьшении численности персонала на 35 000 рабочих мест до конца десятилетия. Родственные бренды Audi и Porsche также сокращают рабочие места для снижения затрат.

После четырех безрезультатных попыток переговоров, которые сопровождались встречами руководства концерна с трудовым коллективом и двумя предупредительными забастовками, во время пятого раунда, который длился в общей сложности 70 часов, был достигнут компромисс. Он свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказался концерн Volkswagen Group и особенно его основное подразделение, компания Volkswagen AG с брендом VW, а также о готовности обеих сторон, работодателя и трудового коллектива к кардинальным реформам.

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Они согласовали действительно масштабные решения. Ни один из 10 автозаводов VW в Германии не будет закрыт, но количество работников, которое составляет сейчас более 120 000, уменьшится более чем на 35 000. Такое сокращение произойдет не сразу, а в течение пяти лет, до 2030 года. Поэтому никаких массовых увольнений в концерне Volkswagen не будет.

Руководство взяло обязательство провести "социально приемлемое" сокращение штатов. Это означает, что будут ликвидировать места, которые освобождаются, или, например, снизят количество учеников на производстве. Одновременно уменьшатся и производственные мощности.

По словам председателя правления Volkswagen Group Оливера Блум, в среднесрочной перспективе Volkswagen сможет экономить в год около 15 млрд евро. Из них 4 млрд евро будут получены благодаря мерам, которые так или иначе связаны с персоналом. Ведь достигнутые договоренности предусматривают не только сокращение штата. Рабочие отказались от повышения зарплат, а примерно 4000 менеджеров урежут бонусы.

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Напомним

Volkswagen заявил, что готов рассмотреть возможность создания оборудования для немецкой армии в рамках усилий Европы по перевооружению. Это происходит на фоне того, что союз между Европой и США становится все более хрупким из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа.