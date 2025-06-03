Volkswagen заявил, что 20 000 сотрудников уже согласовали досрочное увольнение - Bloomberg
Киев • УНН
Немецкий автопроизводитель реструктурирует производство из-за изменений спроса. Около 20 000 сотрудников согласились на добровольное увольнение до 2030 года.
Ведущий немецкий автопроизводитель Volkswagen AG заявил, что почти 20 000 сотрудников компании согласились на досрочное увольнение по собственному желанию до конца десятилетия в рамках запланированной реструктуризации производства. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Автопроизводитель реструктурирует свои операции в Германии, чтобы справиться с неравномерным спросом на свои автомобили.
Реструктуризация компании идет по плану, сообщил работникам во вторник на собрании в Вольфсбурге руководитель отдела кадров Volkswagen и член правления Volkswagen Гуннар Килиан.
Благодаря заметному прогрессу в снижении заводских затрат в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест только на шести немецких заводах Volkswagen AG, мы ускоряем нашу трансформацию Около 20 000 увольнений из компании до 2030 года уже согласованы по контракту
Крупнейший европейский автопроизводитель сокращает производственные мощности и численность персонала из-за увеличения затрат, снижения спроса в Европе и быстрого роста китайских конкурентов.
Руководство бренда VW и лидеры профсоюзов в декабре заключили соглашение о сокращении производственных мощностей в Германии более чем на 700 000 единиц и уменьшении численности персонала на 35 000 рабочих мест до конца десятилетия. Родственные бренды Audi и Porsche также сокращают рабочие места для снижения затрат.
После четырех безрезультатных попыток переговоров, которые сопровождались встречами руководства концерна с трудовым коллективом и двумя предупредительными забастовками, во время пятого раунда, который длился в общей сложности 70 часов, был достигнут компромисс. Он свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказался концерн Volkswagen Group и особенно его основное подразделение, компания Volkswagen AG с брендом VW, а также о готовности обеих сторон, работодателя и трудового коллектива к кардинальным реформам.
Volkswagen отзывает более 60 000 автомобилей в США из-за неисправности01.03.25, 15:39 • 35867 просмотров
Они согласовали действительно масштабные решения. Ни один из 10 автозаводов VW в Германии не будет закрыт, но количество работников, которое составляет сейчас более 120 000, уменьшится более чем на 35 000. Такое сокращение произойдет не сразу, а в течение пяти лет, до 2030 года. Поэтому никаких массовых увольнений в концерне Volkswagen не будет.
Руководство взяло обязательство провести "социально приемлемое" сокращение штатов. Это означает, что будут ликвидировать места, которые освобождаются, или, например, снизят количество учеников на производстве. Одновременно уменьшатся и производственные мощности.
По словам председателя правления Volkswagen Group Оливера Блум, в среднесрочной перспективе Volkswagen сможет экономить в год около 15 млрд евро. Из них 4 млрд евро будут получены благодаря мерам, которые так или иначе связаны с персоналом. Ведь достигнутые договоренности предусматривают не только сокращение штата. Рабочие отказались от повышения зарплат, а примерно 4000 менеджеров урежут бонусы.
BMW интегрирует ИИ от Alibaba в автомобили для китайского рынка26.03.25, 16:41 • 24454 просмотра
Напомним
Volkswagen заявил, что готов рассмотреть возможность создания оборудования для немецкой армии в рамках усилий Европы по перевооружению. Это происходит на фоне того, что союз между Европой и США становится все более хрупким из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа.