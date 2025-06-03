Volkswagen заявил, что 20 000 сотрудников уже согласовали досрочное увольнение - Bloomberg

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 71523 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 96838 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 165452 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 88627 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 195473 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 124472 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 131896 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 125749 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 234898 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 170062 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.4м/с
49%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 75247 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 84841 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 146214 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 72214 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 67032 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 9646 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 55123 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 71568 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 165528 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 147782 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 5968 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 55106 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 73324 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 85916 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 76282 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Volkswagen заявил, что 20 000 сотрудников уже согласовали досрочное увольнение - Bloomberg

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Немецкий автопроизводитель реструктурирует производство из-за изменений спроса. Около 20 000 сотрудников согласились на добровольное увольнение до 2030 года.

Volkswagen заявил, что 20 000 сотрудников уже согласовали досрочное увольнение - Bloomberg

Ведущий немецкий автопроизводитель Volkswagen AG заявил, что почти 20 000 сотрудников компании согласились на досрочное увольнение по собственному желанию до конца десятилетия в рамках запланированной реструктуризации производства. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Автопроизводитель реструктурирует свои операции в Германии, чтобы справиться с неравномерным спросом на свои автомобили.

Реструктуризация компании идет по плану, сообщил работникам во вторник на собрании в Вольфсбурге руководитель отдела кадров Volkswagen и член правления Volkswagen Гуннар Килиан.

Благодаря заметному прогрессу в снижении заводских затрат в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест только на шести немецких заводах Volkswagen AG, мы ускоряем нашу трансформацию Около 20 000 увольнений из компании до 2030 года уже согласованы по контракту

 – сказал Килиан.

Крупнейший европейский автопроизводитель сокращает производственные мощности и численность персонала из-за увеличения затрат, снижения спроса в Европе и быстрого роста китайских конкурентов.

Руководство бренда VW и лидеры профсоюзов в декабре заключили соглашение о сокращении производственных мощностей в Германии более чем на 700 000 единиц и уменьшении численности персонала на 35 000 рабочих мест до конца десятилетия. Родственные бренды Audi и Porsche также сокращают рабочие места для снижения затрат.

После четырех безрезультатных попыток переговоров, которые сопровождались встречами руководства концерна с трудовым коллективом и двумя предупредительными забастовками, во время пятого раунда, который длился в общей сложности 70 часов, был достигнут компромисс. Он свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказался концерн Volkswagen Group и особенно его основное подразделение, компания Volkswagen AG с брендом VW, а также о готовности обеих сторон, работодателя и трудового коллектива к кардинальным реформам.

Volkswagen отзывает более 60 000 автомобилей в США из-за неисправности01.03.25, 15:39 • 35867 просмотров

Они согласовали действительно масштабные решения. Ни один из 10 автозаводов VW в Германии не будет закрыт, но количество работников, которое составляет сейчас более 120 000, уменьшится более чем на 35 000. Такое сокращение произойдет не сразу, а в течение пяти лет, до 2030 года. Поэтому никаких массовых увольнений в концерне Volkswagen не будет.

Руководство взяло обязательство провести "социально приемлемое" сокращение штатов. Это означает, что будут ликвидировать места, которые освобождаются, или, например, снизят количество учеников на производстве. Одновременно уменьшатся и производственные мощности.

По словам председателя правления Volkswagen Group Оливера Блум, в среднесрочной перспективе Volkswagen сможет экономить в год около 15 млрд евро. Из них 4 млрд евро будут получены благодаря мерам, которые так или иначе связаны с персоналом. Ведь достигнутые договоренности предусматривают не только сокращение штата. Рабочие отказались от повышения зарплат, а примерно 4000 менеджеров урежут бонусы.

BMW интегрирует ИИ от Alibaba в автомобили для китайского рынка26.03.25, 16:41 • 24454 просмотра

Напомним

Volkswagen заявил, что готов рассмотреть возможность создания оборудования для немецкой армии в рамках усилий Европы по перевооружению. Это происходит на фоне того, что союз между Европой и США становится все более хрупким из-за действий и заявлений президента США Дональда Трампа.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости МираАвто
Volkswagen
Audi
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9