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Volkswagen и Renault: на каких авто ездить детективы ГБР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Государственное бюро расследований объявило закупку автомобилей через систему Рrozorro. Ведомство планирует приобрести целый автопарк. Среди автомобилей Volkswagen, Renault, Toyota, пишет УНН.

В системе закупок значится два десятка открытых торгов. По двум из них, на сегодня, завершен прием предложений и продолжаются аукционы.

Если верить информации о закупках, то общая сумма приобретения составляет более 70 млн грн. Все автомобили, которые планирует приобрести Бюро обозначены, как специализированные.

Все авто должны быть с тонировкой стекла, иметь сигнально громкоговорящее устройство; проблесковый маячок синего цвета на магните; сейф металлический для хранения оружия, боеприпасов, документов. Для некоторых авто, как спецоборудование отмечается механический замок MUL-T-LOCK на коробку переключения передач; брызговики.

В общем авто, которые планируется закупить укомплектованы почти по максимуму.

Renault Duster ZEN (всего планируется закупить 32 авто, часть авто на дизельных двигателях, все с механической коробкой передач)

Volkswagen Passat Elegance Life 2.0 TDI (3 авто на дизельных двигателях с автоматической коробкой передач)


Volkswagen Passat Business Life 2.0 TDI (3 авто на дизельных двигателях с автоматической коробкой передач)


Ford Tourneo Custom F320 L2H1 130 Trend (6 авто на дизтопливе и с механической коробкой передач)


Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium (3 авто на дизтопливе и с механической коробкой передач)

Toyota corolla Active (24 авто с бензиновыми двигателями и вариативной коробкой передач)


Renault Duster LIFE (31 авто на дизельных двигателях и с механической коробкой передач).


Условиями торгов предусмотрено, что участники могут предложить эквивалентные авто. Все автомобили 2018 выпуска и с гарантией 36 месяцев или 100 000 км. пробега.

Напомним, Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства 27 ноября этого года.

Добавим, что ГБР уже выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс.

Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.

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