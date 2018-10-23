ГБР завершило основной конкурс на замещение должностей следователей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Государственное бюро расследований выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс. Об этом говорится в протоколе заседания Бюро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного органа.
“Определены 212 победителей конкурса на должности следователей в семи территориальных управлениях Государственного бюро расследований, 19 должностей остались вакантными. Также определены 5 победителей на должности главных специалистов следственных отделов”, - говорится в сообщении.
Конкурсное испытание проходило в течение 17-18 октября. В это время члены Конкурсной комиссии № 2 выбирали победителей.
Все победители должны пройти психофизиологический тест с применением полиграфа, а те, кто претендует на должность следователя — также специальную проверку государственными органами. Соответствующая работа уже начата.
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С избранием следователей завершился конкурс на 455 должностей в семь территориальных управлений Государственного бюро расследований, который длился с апреля этого года. Всего выбрано 351 победителя, 104 должности остались вакантными.
Конкурсная комиссия № 2 получила более 10 тысяч пакетов документов от кандидатов. К этапу собеседований допущены 1697 кандидатов. В частности, на должности следователей — 1118 кандидатов.
“Мы настроены в ноябре принять на работу следователей, которые пройдут специальную проверку и без негативных выводов полиграфологов. Окончательное решение будут принимать руководители территориальных управлений”, - сообщил председатель ГБР Роман Труба.
Он также обратил внимание, что не соответствует действительности информация об избрании победителем конкурса работника патрульной полиции Сергея Олийныка, который фигурировал в уголовном производстве:
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“Действительно, победителем конкурса на должность следователя Краматорского управления ГБР стал Олийнык Сергей Васильевич — старший юрисконсульт патрульной полиции в Черкасской области. В то же время фигурант известного производства, о котором писали в СМИ, — Олийнык Сергей Владимирович, работник патрульной полиции в городе Киеве”.
Ранее к столичной прокуратуре заявили, что не были инициаторами проверки декларации директора ГБР Романа Трубы.
Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществит проверку декларации Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за 2017 год.