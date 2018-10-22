НАЗК перевірить декларацію Труби

“НАЗК розпочне повну перевірку декларацій, зокрема поданої директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою. Рішення про це, а також про результати та продовження таких перевірок прийняті під час засідання Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

До Національного агентства надійшов лист від Прокуратури міста Києва щодо відображення недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік, поданій Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань, який є особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище. Таким чином, зазначена декларація підлягає повній перевірці.

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Крім цього, НАЗК розпочне повну перевірку декларації за 2017 рік, поданої Михайлом Новіковим, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку Головного управління ДФС у Вінницькій області. Також прийнято рішення про повну перевірку декларації за 2016 рік, поданої Михайлом Думіхом, тимчасово виконуючим обов’язки директора Державного підприємства “Санаторій “Збруч”.

Рішення про результати перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані Юрієм Новосадом, начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області, за 2015 рік (виправлена) та за 2016 рік.

Продовжено термін повної перевірки е-декларацій, які були подані Геннадієм Молібогою, суддею Дружківського міського суду Донецької області, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки на додаткові 30 календарних днів.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику Держекоінспекції через недостовірні дані, надані НАЗК.