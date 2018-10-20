НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику Держекоінспекції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Про підозру у декларуванні недостовірної інформації повідомлено колишньому керівнику Державної екологічної інспекції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"19 жовтня 2018 року детективи НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України ("Декларування недостовірної інформації") екс-керівнику Державної екологічної інспекції України", - повідомили у відомстві.
За версією слідства, вказана особа, обіймаючи посаду в центральному органі виконавчої влади, подала завідомо недостовірні відомості в е-деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також перед звільненням.
Зокрема, як встановили детективи НАБУ, у поданій декларації за 2015 рік нині колишній посадовець не відобразив відомості стосовно майна на загальну суму понад 3 млн 774 тис. грн, у декларації за 2016 рік — на загальну суму понад 29 млн 616 тис. грн. Крім того, до декларації, поданої перед звільненням із займаної посади, екс-посадовець не вніс відомості про майно на загальну суму близько 27 млн 963 тис. грн.
Отже, сукупний розмір незадекларованого майна особи перевищує 60 млн грн.
Досудове розслідування за зазначеними фактами детективи НАБУ здійснюють з квітня 2017 року.
Раніше у НАЗК заявляли, що екс-голова Держекоінспекції не вказав у декларації об'єкти на понад 4,6 млн грн.