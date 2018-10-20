НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. О подозрении в декларировании недостоверной информации сообщено бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"19 октября 2018 года детективы НАБУ совместно с прокурорами САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации") экс-руководителю Государственной экологической инспекции Украины", - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подало заведомо недостоверные сведения в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.
В частности, как установили сыщики НАБУ, в поданной декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016-й - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. грн.
Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.
Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года.
Ранее в НАПК заявляли, что экс-глава Госэкоинспекции не указал в декларации объекты на более 4,6 млн грн.