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НАПК проверит декларацию Трубы

НАПК проверит декларацию Трубы

Киев  •  УНН

 • 11227 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществит проверку декларации Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“НАПК начнет полную проверку деклараций, в том числе предоставленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и ​​продолжения таких проверок приняты на заседании Национального агентства”, — говорится в сообщении.

Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры города Киева по отражению недостоверных сведений в декларации за 2017 год, предоставленной Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке.

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Кроме этого, НАПК начнет полную проверку декларации за 2017 год, предоставленной Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области. Также принято решение о полной проверке декларации за 2016 год, предоставленной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия “Санаторий ”Збруч".

Решение о результатах проверок приняты по электронным декларациям, предоставленным Юрием Новосадом, начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.

Продлен срок полной проверки электронных деклараций, поданных Геннадием Молибогом, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции из-за недостоверных данных, предоставленных НАПК.

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