ДБР завершило основний конкурс на заміщення посад слідчих

“Визначено 212 переможців конкурсу на посади слідчих до семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, 19 посад залишилися вакантними. Також визначено 5 переможців на посади головних спеціалістів слідчих відділів”, — йдеться у повідомленні.

Конкурсне випробування проходило у продовж 17-18 жовтня. У цей час члени Конкурсної комісії № 2 обирали переможців.

Усі переможці мають пройти психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу, а ті, хто претендує на посаду слідчого — також спеціальну перевірку державними органами. Відповідна робота вже розпочата.

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З обранням слідчих завершився конкурс на 455 посад до семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, який тривав з квітня цього року. Усього обрано 351 переможця, 104 посади залишилися вакантними.

Конкурсна комісія № 2 отримала більше 10 тисяч пакетів документів від кандидатів. До етапу співбесід допущено 1697 кандидатів. Зокрема, на посади слідчих — 1118 кандидатів.

“Ми налаштовані у листопаді прийняти на роботу слідчих, які пройдуть спеціальну перевірку та не матимуть негативних висновків поліграфологів. Остаточне рішення будуть ухвалювати керівники територіальних управлінь”, — повідомив голова ДБР Роман Труба.

Він також звернув увагу, що не відповідає дійсності інформація щодо обрання переможцем конкурсу працівника патрульної поліції Сергія Олійника, який фігурував у кримінальному провадженні:

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“Дійсно, переможцем конкурсу на посаду слідчого Краматорського управління ДБР став Олійник Сергій Васильович — старший юрисконсульт патрульної поліції в Черкаській області. Водночас фігурант відомого провадження, про яке писали в ЗМІ, — Олійник Сергій Володимирович, працівник патрульної поліції в місті Києві”.

Раніше к столичній прокуратурі заявили, що не були ініціаторами перевірки декларації директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляв УНН, Національне агентство із запобігання корупції здійснить перевірку декларації Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби за 2017 рік.