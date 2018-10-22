У столичній прокуратурі заявили, що не були ініціаторами перевірки декларації Труби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прокуратура міста Києва не була ініціатором перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції декларації директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури, передає УНН.
У прокуратурі розповіли, що у вересні до них надійшло звернення від фізичної особи щодо перевірки способу життя керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби.
При цьому, зауважили у прес-службі, після розгляду цього звернення "достатніх даних для внесення відомостей до ЄРДР встановлено не було".
Через це, пояснили у відомстві, відповідно до закону, зазначене звернення було перенаправлено листом до НАЗК за належністю, як до компетентного органу, який уповноважений розглядати та надавати відповіді з цих питань.
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"Зважаючи на викладене, інформація про те, що прокуратура міста Києва є ініціатором повної перевірки декларації директора Державного бюро розслідувань є неточною, оскільки вказаний лист не може бути підставою для проведення такої перевірки", - резюмували у прокуратурі Києва.
Як повідомляв УНН, Національне агентство із запобігання корупції здійснить перевірку декларації Директора Державного бюро розслідувань Романа Труби за 2017 рік.