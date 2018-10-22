В столичной прокуратуре заявили, что не были инициаторами проверки декларации Трубы

В прокуратуре рассказали, что в сентябре к ним поступило обращение от физического лица относительно проверки образа жизни руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.



При этом, отметили в пресс-службе, после рассмотрения этого обращения "достаточных данных для внесения сведений в ЕРДР установлено не было".



Из-за этого, пояснили в ведомстве, согласно закону, данное обращение было перенаправлено письмом к НАПК по принадлежности, как в компетентный орган, уполномоченный рассматривать и давать ответы по этим вопросам.



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"Учитывая изложенное, информация о том, что прокуратура города Киева является инициатором полной проверки декларации директора Государственного бюро расследований является неточной, поскольку указанное письмо не может быть основанием для проведения такой проверки", - резюмировали в прокуратуре Киева.



Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществит проверку декларации Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы по 2017 год.