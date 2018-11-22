Volkswagen та Renault: на яких авто їздитимуть детективи ДБР

У системі закупівель значиться два десятки відкритих торгів. По двох з них, станом на сьогодні, завершено прийом пропозицій та тривають аукціони.

Якщо вірити інформації про закупівлі, то загальна сума придбання становить понад 70 млн грн. Всі автомобілі, які планує придбати Бюро позначені, як спеціалізовані.

Всі авто мають бути з тонуванням скла, мати сигнально гучномовний пристрій; проблисковий маячок синього кольору на магніті; сейф металевий для зберігання зброї, боєприпасів, документів. Для деяких авто, як спецобладнання зазначається механічний замок MUL-T-LOCK на коробку перемикання передач; бризговики.

Загалом авто, які планується закупити, укомплектовані практично по максимуму.

Renault Duster ZEN (загалом планується закупити 32 авто, частина авто на дизельних двигунах, всі з механічною коробкою передач)

Volkswagen Passat Elegance Life 2.0 TDI (3 авто на дизельних двигунах з автоматичною коробкою передач)



Volkswagen Passat Business Life 2.0 TDI (3 авто на дизельних двигунах з автоматичною коробкою передач)



Ford Tourneo Custom F320 L2H1 130 Trend (6 авто на дизпаливі та з механічною коробкою передач)



Ford Tourneo Custom F310 L2H1 170 Titanium (3 авто на дизпаливі та з механічною коробкою передач)

Toyota corolla Active (24 авто з бензиновими двигунами та варіативною коробкою передач)



Renault Duster LIFE (31 авто на дизельних двигунах та з механічною коробкою передач).



Умовами торгів передбачено, що учасники можуть запропонувати еквівалентні авто. Всі автомобілі 2018 року випуску та з гарантією 36 місяців або 100 000 км. пробігу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкриє перші кримінальні провадження 27 листопада цього року.

Додамо, що ДБР уже обрало 212 слідчих до територіальних управлінь та завершило конкурс.

Довідка: Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.