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ДБР розпочне перші провадження 27 листопада

ДБР розпочне перші провадження 27 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань відкриє перші кримінальні провадження 27 листопада цього року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР, передає УНН.

“27 листопада слідчі Державного бюро розслідувань складуть присягу та розпочнуть перші кримінальні провадження”, — розповіли у Бюро.

За їхньою інформацією, цього числа планується призначити 295 слідчих ДБР, якщо вони матимуть позитивні висновки за результатами спеціальних перевірок та психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфу.

Зокрема, як уточнили у прес-службі, серед них: 102 слідчих центрального апарату та 193 слідчих територіальних управлінь Бюро.

Зазначимо, відомство має розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Його створення передбачено зобов’язаннями при вступі до Ради Європи та є частиною коаліційної угоди між парламентськими партіями Верховної Ради VIII скликання.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань обрало 212 слідчих до територіальних управлінь та завершило конкурс.

24 жовтня до штату Державного бюро розслідувань були зараховані перші 16 переможців відбіркового конкурсу.

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