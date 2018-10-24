На посади до ДБР зараховано перших переможців конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До штату Державного бюро розслідувань сьогодні зараховано перших 16 переможців відбіркового конкурсу. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.
“Сьогодні, 24 жовтня, призначено перших 16 переможців конкурсу на посади державних службовців і керівників слідчих та оперативних відділів Територіального управління ДБР у Києві. Вони урочисто склали присягу державного службовця”, — йдеться у повідомленні.
У Бюро нагадали, що всього штат Київського територіального управління ДБР нараховуватиме 114 осіб. Конкурс на перші 65 посад ДБР триває з квітня цього року і завершено з обранням слідчих теруправління. За результатами конкурсу обрано 54 переможця: двох заступників директора територіального управління, 8 керівників слідчих та оперативних відділів, 30 слідчих, одного спеціаліста слідчого відділу та 13 державних службовців.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань обрало 212 слідчих до територіальних управлінь та завершило конкурс.