На должности в ГБР зачислили первых победителей конкурса

"Сегодня, 24 октября, назначили первых 16 победителей конкурса на должности государственных служащих и руководителей следственных и оперативных отделов Территориального управления ГБР в Киеве. Они торжественно приняли присягу государственного служащего", - говорится в сообщении.

В Бюро напомнили, что всего штат Киевского территориального управления ГБР будет насчитывать 114 человек. Конкурс на первые 65 должностей ГБР длился с апреля этого года и завершен с избранием следователей теруправления. По результатам конкурса выбрано 54 победителя: два заместителя директора территориального управления, 8 руководителей следственных и оперативных отделов, 30 следователей, одного специалиста следственного отдела и 13 государственных служащих.

Напомним, Государственное бюро расследований выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс.