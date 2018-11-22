ГБР начнет первые производства 27 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства 27 ноября этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает УНН.
"27 ноября следователи Государственного бюро расследований складут присягу и начнут первые уголовные производства", - рассказали в Бюро.
По их информации, этого числа планируется назначить 295 следственных ГБР, если они будут иметь положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа.
В частности, как уточнили в пресс-службе, среди них: 102 следователя центрального аппарата и 193 - следственных территориальных управлений Бюро.
Отметим, ведомство будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие чиновники. Его создание предусмотрено обязательствами при вступлении в Совет Европы и является частью коалиционного соглашения между парламентскими партиями Верховной Рады VIII созыва.
Напомним, Государственное бюро расследований выбрало 212 следователей в территориальные управления и завершило конкурс.
24 октября в штат Государственного бюро расследований были зачислены первые 16 победителей отборочного конкурса.