Volkswagen, Porsche и Audi перейдут на стандарт зарядки Tesla

Группа Volkswagen стала последним автопроизводителем, который объявил о переходе на Североамериканский стандарт зарядки Tesla (NACS). Об этом пишет УНН со ссылкой на Techcrunch.

Детали

Группа Volkswagen объявила, что с 2025 года будет выпускать автомобили всех брендов, включая Audi и Porsche, со встроенным зарядным портом NACS. Собственная сеть зарядных станций группы Group Electrify America также объявила о планах принять стандарт NACS.

Volkswagen стал одним из последних производителей автомобилей, которые перешли на новый стандарт зарядки. Ford положил начало этой тенденции в мае 2023 года, когда объявил, что владельцы электромобилей вскоре получат доступ примерно к 12 000 зарядных устройств, сначала через адаптер. Ford добавил, что его следующее поколение электромобилей будет интегрировано с зарядным портом NACS, который разработала и внедрила компания Tesla.

Другие автопроизводители, такие как GM, Rivian, Honda, Mercedes, Hyundai, Kia, Toyota и совсем недавно Subaru также сделали заявления об использовании стандарта зарядки Tesla.

Пока что не заявляла о переходе Stellantis, материнская компания, куда входят множество брендов, таких как Jeep, Ram, Chrysler и Peugeot. Ранее компания сообщала, что оценивает стандарт зарядки.

Toyota планирует увеличить продажи "зеленых" авто в Европе до 2026 года