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Toyota планирует увеличить продажи "зеленых" авто в Европе до 2026 года

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:28  •  12742 просмотра

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Toyota стремится увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов в Европе на 20% к 2026 году. Для достижения этой цели компания планирует представить шесть новых моделей электромобилей.

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. хочет увеличить процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов в своих европейских продажах до более 20% к 2026 году. Об этом  в интервью Nikkei заявил директор отдела Toyota Motor Europe Йошихиро Наката, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в последнее время Toyota наращивает свои усилия по расширению линейки автомобилей с аккумуляторными двигателями в рамках стратегии "предлагать широкий ассортимент экологически чистых автомобилей и обслуживать различные энергетические ситуации во всем мире".

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В частности, для этого Toyota планирует представить шесть новых моделей электромобилей. Японский автопроизводитель также заявил, что планирует достичь полной углеродной нейтральности в производстве и логистике в Европе к 2040 году, что на 10 лет раньше, чем компания планирует сделать это во всем мире к 2050 году.

По сравнению с другими регионами, осведомленность об углеродной нейтральности [в Европе] высока. Также высок фактический спрос на автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV) 

- заявил Йошихиро Наката.

Дополнение

В 2022 году Toyota продала в Европе около 1,08 млн автомобилей, что составляет около 10% от общего объема продаж компании. Ожидается, что в 2023 году эта цифра возрастет до 1,17 миллиона единиц.

В частности, Великобритания, Франция и Чехия, где компания имеет собственные заводы, вероятно, станут кандидатами на местные базы для производства электромобилей.

Напомним

Автопроизводители Toyota и Tesla выбирают новые пути совершенствования в производственном процессе электромобилей. Недавно основатель Tesla Илон Маск представил новый метод производства под названием gigacasting.

В то же время в Toyota заявили о своем технологическом прорыве и намерениях закрепиться на электромобильном рынке США.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Toyota plans to increase sales of "green" cars in Europe by 2026
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