До 2025 року електромобілі будуть коштувати дешевше бензинових моделей - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До 2025 року електромобілі будуть коштувати дешевше бензинових моделей. Причина - поступове зниження вартості акумуляторів електрокарів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, в 2025 році середня вартість електромобіля опуститься нижче позначки в 30 тис. доларів і продовжить знижуватися до рівня 26 тис. доларів до 2030 року.
Електромобілі подешевшають за рахунок зниження ціни акумуляторів, які на даний момент складають приблизно половину вартості електромобіля.
Додамо, що за підсумками 2016 року в Bloomberg оцінили середню вартість електромобіля на рівні 43 тис. доларів, тоді як звичний автомобіль коштував приблизно 28 тис. доларів.
Нагадаємо, з початку 2016 року в Україні зареєстровано понад 2,2 тис. електрокарів
Їх обслуговують близько 400 пристроїв для зарядки.
За словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, мережі АЗК, що надають послуги та товари для обслуговування авто, повинні бути до розвитку ринку електромобілів.
Тому, в 2017 році WOG планує обладнати зарядками для електрокарів до 300 автозаправних комплексів.
На сьогодні в мережі WOG вже налічується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядкі.