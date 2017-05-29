К 2025 году электромобили будут стоить дешевле бензиновых моделей - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. К 2025 году электромобили будут стоить дешевле бензиновых моделей. Причина - постепенное снижение стоимости аккумуляторов электрокаров, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, в 2025 году средняя стоимость электромобиля опустится ниже отметки в 30 тыс. долларов и продолжит снижаться до уровня 26 тыс. долларов до 2030 года.
Электромобили подешевеют за счет снижения цены аккумуляторов, которые на данный момент составляют примерно половину стоимости электромобиля.
Добавим, что по итогам 2016 года в Bloomberg оценили среднюю стоимость электромобиля на уровне 43 тыс. долларов, тогда как обычный автомобиль стоил примерно 28 тыс. долларов.
Напомним, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано более 2,2 тыс. электрокаров
Их обслуживают около 400 устройств для зарядки.
По словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, сети АЗК, предоставляющих услуги и товары для обслуживания авто, должны быть к развитию рынка электромобилей.
Поэтому, в 2017 году WOG планирует оборудовать зарядками для электрокаров до 300 автозаправочных комплексов.
На сегодня в сети WOG уже насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядки.