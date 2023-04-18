Volkswagen планує випустити ще 10 моделей електромобілів до 2026 року

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У Volkswagen AG заявили, що компанія планує представити 10 моделей електромобілів (EV) до 2026 року і залишається прихильним до Китаю, де відомі іноземні бренди поступаються місцем перед місцевим конкурентам.

"Як VW, ми залишаємося твердо прихильними до Китаю ... Наш керівний принцип - розвиток в Китаї, для Китаю на повній швидкості", - заявив у вівторок Томас Шафер, виконавчий директор VW Passenger Cars.

Доповнення

Volkswagen, бренд легкових автомобілів, який протягом десятиліть був лідером продажів у Китаї, належить до числа старих іноземних автомобільних брендів, частка яких на найбільшому автомобільному ринку світу скорочується, оскільки вони відстають від китайських колег у випуску електромобілів. У 2022 році продажі Volkswagen впали на 3,6%.

У лютому китайський виробник електромобілів BYD обігнав за продажами автомобілі Volkswagen, ставши найбільш продаваним брендом легкових автомобілів у Китаї.

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