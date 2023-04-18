Volkswagen планирует выпустить еще 10 моделей электромобилей до 2026 года

Детали

В Volkswagen AG заявили, что компания планирует представить 10 моделей электромобилей (EV) до 2026 года и остается благосклонным к Китаю, где известные иностранные бренды уступают место перед местными конкурентами.

"Как VW, мы остаемся твердо приверженными Китаю ... Наш руководящий принцип - развитие в Китае, для Китая на полной скорости", - заявил во вторник Томас Шафер, исполнительный директор VW Passenger Cars.

Дополнение

Volkswagen, бренд легковых автомобилей, который на протяжении десятилетий был лидером продаж в Китае, принадлежит к числу старых иностранных автомобильных брендов, доля которых на крупнейшем автомобильном рынке мира сокращается, поскольку они отстают от китайских коллег в выпуске электромобилей. В 2022 году продажи Volkswagen упали на 3,6%.

В феврале китайский производитель электромобилей BYD обогнал по продажам автомобили Volkswagen, став самым продаваемым брендом легковых автомобилей в Китае.

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