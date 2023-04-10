Обов'язки при купівлі або продажу автомобіля у Польщі. Штрафи можуть сягати тисяч злотих

Перше, про що потрібно пам'ятати, як вказано, це те, що згадані зобов'язання виникають як при продажу автомобіля, так і при його даруванні.

Зобов'язання перед податковою

По-перше, якщо автомобіль купувати у приватної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю в цій сфері (продажу автомобільної техніки), необхідно повідомити про це податкову, ідеться у статті. Тому що має місце збагачення, з якого необхідно сплатити податок. Звітувати до податкової, як зазначається, потрібно з документом продажу та заповненою декларацією PCC-3.

У разі купівлі автомобіля є 14 днів з моменту укладення договору, щоб подати цю декларацію до податкової. Варто не запізнюватися, тому що штраф може бути великим, зауважує видання. Мінімальна величина - 10% поточної мінімальної заробітної плати. Але посадовець, як повідомляється, може стягнути й більший штраф - до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці. З 1 січня 2023 року сума становить 69 800 злотих, а з 1 липня, коли відбудеться друге підвищення мінімальної заробітної плати, вона становитиме рівно 72 000 злотих.

У сплаті PCC є ще одна заковика. Він розраховується на основі ринкової вартості, а не фактичної ціни продажу. Це означає, що при ціні, нижчій від ринкової, податкова накаже вирівняти суму податку та ще й нарахує відсотки, сказано у статті

У декого може виникнути спокуса не повідомляти про операцію до податкової. Але якщо податкова дізнається про угоду, наприклад, під час податкової перевірки, то ставка податку становитиме аж 20% ринкової вартості об'єкта продажу, пише видання.

Єдиний спосіб уникнути штрафу за несплату податку на цивільно-правові операції та неподання декларації PCC-3 - так званий "активний жаль", зазначається у статті. Однак цей варіант можна використовувати лише в тому випадку, якщо кримінально-фіскальне провадження ще не відкрито, вказує юрисконсульт.

Придбання нового або вживаного автомобіля у підприємця (наприклад, у магазині комісійної техніки), як правило, є об’єктом оподаткування ПДВ, тому застосування закону PCC у таких ситуаціях виключається. Загалом можна сказати, що обов’язок сплати PCC не поширюється на товари, придбані за рахунком-фактурою (ПДВ і ПДВ-маржа).

Адміністративний обов'язок

Зміна власника автомобіля також є адміністративним обов’язком як для продавця, так і для покупця. Про таку транзакцію, як зазначається, слід повідомити у відділ зв’язку міського управління, повітового старости або, у випадку Варшави - до районної управи. Вони передають дані до національної бази даних CEPIK. Тут термін довший - 30 днів, а штраф нижчий, ніж у разі неповідомлення податкової служби: від 200 до 1000 злотих.

Щоб повідомити про збут (продаж або дарування) транспортного засобу, необхідно подати письмове повідомлення. Воно повинне містити такі дані:



VIN-номер автомобіля,



поточний реєстраційний номер транспортного засобу,



марка та модель транспортного засобу,



ім'я та прізвище, номер PESEL та юридична адреса продавця,



ім'я та прізвище, номер PESEL та юридична адреса покупця,



фото або скан документа, що підтверджує продаж транспортного засобу (договір купівлі-продажу або договір дарування, оригінал варто мати при собі).



При зверненні в офіс також знадобиться дійсний документ, що посвідчує особу. Це може бути ID-картка, паспорт або водійські права. Особа, яка не є громадянином Польщі, також повинна буде пред’явити свою карту перебування.

Це також можна зробити онлайн, якщо у вас є Довірений профіль, - у вкладці "Водії та транспортні засоби". Після заповнення заявки ви отримаєте повідомлення від офісу на вхідну скриньку ePUAP.

Продаж автомобіля та зобов'язання перед страховиком

Ще одна установа, яку потрібно повідомити про продаж автомобіля, як повідомляється, це страхова компанія. У цьому випадку це обов’язок лише продавця, який має на це 14 днів.

Якщо він цього не зробить, зауважує видання, страховик після закінчення терміну дії попереднього полісу може оформити новий і матиме право вимагати сплати внеску. Це пов’язано з тим, що обов’язковий поліс OC продовжується автоматично - якщо автовласник сплатив попередній повністю, не розірвав його чи не повідомив про продаж автомобіля.