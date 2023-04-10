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Обязанности при покупке или продаже автомобиля в Польше. Штрафы могут достигать тысяч злотых

Обязанности при покупке или продаже автомобиля в Польше. Штрафы могут достигать тысяч злотых

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Продавая или покупая автомобиль у кого-то в Польше, нужно помнить о нескольких обязательствах, вытекающих из правил. Тем более, что если их не выполнить, то могут быть серьезные финансовые последствия. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН

Первое, о чем нужно помнить, как указано, это то, что упомянутые обязательства возникают как при продаже автомобиля, так и при его дарении.

Обязательства перед налоговой

Во-первых, если автомобиль покупать у частного лица, которое не занимается предпринимательской деятельностью в этой сфере (продажи автомобильной техники), необходимо уведомить об этом налоговую, говорится в статье. Потому что имеет место обогащение, с которого необходимо уплатить налог. Отчитываться в налоговую, как отмечается, нужно с документом продажи и заполненной декларацией PCC-3.

В случае покупки автомобиля есть 14 дней с момента заключения договора, чтобы подать эту декларацию в налоговую. Стоит не опаздывать, потому что штраф может быть большим, замечает издание. Минимальная величина - 10% текущей минимальной заработной платы. Но чиновник, как сообщается, может взыскать и больший штраф - до двадцати минимальных размеров оплаты труда. С 1 января 2023 года сумма составляет 69 800 злотых, а с 1 июля, когда произойдет второе повышение минимальной заработной платы, она составит ровно 72 000 злотых.

В уплате PCC есть еще одна загвоздка. Он рассчитывается на основе рыночной стоимости, а не фактической цены продажи. Это означает, что при цене ниже рыночной, налоговая прикажет выровнять сумму налога да еще и начислит проценты, сказано в статье.

У некоторых может возникнуть соблазн не сообщать о сделке в налоговую. Но если налоговая узнает о сделке, например, во время налоговой проверки, то ставка налога составит аж 20% рыночной стоимости объекта продажи, пишет издание.

Единственный способ избежать штрафа за неуплату налога на гражданско-правовые операции и непредставление декларации PCC-3 - так называемое "активное сожаление", отмечается в статье. Однако этот вариант можно использовать только в том случае, если уголовно-фискальное производство еще не открыто, указывает юрисконсульт.

Приобретение нового или подержанного автомобиля у предпринимателя (например, в магазине комиссионной техники), как правило, является объектом обложения НДС, поэтому применение закона PCC в таких ситуациях исключается. В целом можно сказать, что обязанность уплаты PCC не распространяется на товары, приобретенные по счету-фактуре (НДС и НДС-маржа).

Административная обязанность

Смена владельца автомобиля также является административной обязанностью как для продавца, так и для покупателя. О такой транзакции, как отмечается, следует сообщить в отдел связи городского управления, уездного старосты или, в случае Варшавы - в районную управу. Они передают данные в национальную базу данных CEPIK. Здесь срок длиннее - 30 дней, а штраф ниже, чем в случае неуведомления налоговой службы: от 200 до 1000 злотых.

Чтобы сообщить о сбыте (продаже или дарении) транспортного средства, необходимо подать письменное уведомление. Оно должно содержать следующие данные:

  • VIN-номер автомобиля,
  • текущий регистрационный номер транспортного средства,
  • марка и модель транспортного средства,
  • имя и фамилию, номер PESEL и юридический адрес продавца,
  • имя и фамилия, номер PESEL и юридический адрес покупателя,
  • фото или скан документа, подтверждающего продажу транспортного средства (договор купли-продажи или договор дарения, оригинал следует иметь при себе).

При обращении в офис также понадобится действительный документ, удостоверяющий личность. Это может быть ID-карта, паспорт или водительские права. Лицо, не являющееся гражданином Польши, также должно будет предъявить свою карту пребывания.

Это также можно сделать онлайн, если у вас есть Доверенный профиль, - во вкладке "Водители и транспортные средства". После заполнения заявки вы получите уведомление от офиса на входящий ящик ePUAP.

Продажа автомобиля и обязательства перед страховщиком

Еще одно учреждение, которое нужно сообщить о продаже автомобиля, как сообщается, это страховая компания. В этом случае это обязанность только продавца, имеющего на это 14 дней.

Если он этого не сделает, отмечает издание, страховщик по истечении срока действия предыдущего полиса может оформить новый и вправе потребовать уплаты взноса. Это связано с тем, что обязательный полис OC продолжается автоматически – если автовладелец оплатил предыдущий полностью, не разорвал его или не сообщил о продаже автомобиля.

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