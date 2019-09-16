Волкер высказался об обмене и выдаче Цемаха России

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина в ряд ли могла бы добиться важних свидетельств от фигуранта в деле о сбитом над Донбассом самолёте Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимира Цемаха — по этому, отдав его России, украинская сторона заплатила не столь високую цену. Такую точку зрения в интервью ТСН высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт УНН.