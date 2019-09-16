Волкер высказался об обмене и выдаче Цемаха России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина в ряд ли могла бы добиться важних свидетельств от фигуранта в деле о сбитом над Донбассом самолёте Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимира Цемаха — по этому, отдав его России, украинская сторона заплатила не столь високую цену. Такую точку зрения в интервью ТСН высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт УНН.
“Думаю, чтобы убедиться, что идет хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, включительно с Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят”, — сказал дипломат.
В то же время, по его словам, очень важно освободить из России пленных украинских граждан.
“Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого”, — добавил Волкер.
Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.
7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинском военнопленных и политзаключенных.
Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачи России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777.
По информации СМИ, из России Цемах вернулся на оккупированные территории Донбасса.