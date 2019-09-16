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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77590 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105413 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112158 просмотра

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Волкер высказался об обмене и выдаче Цемаха России

Волкер высказался об обмене и выдаче Цемаха России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина в ряд ли могла бы добиться важних свидетельств от фигуранта в деле о сбитом над Донбассом самолёте Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимира Цемаха — по этому, отдав его России, украинская сторона заплатила не столь високую цену. Такую точку зрения в интервью ТСН высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передаёт УНН.

“Думаю, чтобы убедиться, что идет хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, включительно с Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят”, — сказал дипломат.

В то же время, по его словам, очень важно освободить из России пленных украинских граждан.

“Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого”, — добавил Волкер.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинском военнопленных и политзаключенных.

Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачи России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777.

По информации СМИ, из России Цемах вернулся на оккупированные территории Донбасса.

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