Фігурант у справі MH17 Цемах повернувся в "ДНР"

Так, Левченко-Цемах підтвердила, що її батько повернувся на територію так званої “ДНР”.

Вона відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі пасажирського лайнера, в якій загинули майже 300 осіб.

Марія Левченко Цемах заявила також, що її батько вже дав всі свідчення “всім сторонам”, які від нього свідчення хотіли отримати. Окремо вона помітила, що, за її даними, її батько все ще перебуває в статусі свідка, і родина не буде наймати йому адвоката.

“Адвоката ми наймати не будемо. Навіщо нам адвокат, в зв’язку з чим? Адвоката наймають, коли людину в чомусь підозрюють, звинувачують, і він може бути винен. Батькові наймати адвоката нема чого. Всі, хто хотів, від батька свідчення отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого”, — сказала вона.

Дочка підтвердила, що Володимира Цемаха допитували слідчі з Нідерландів.

“Усі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, усі країни. Не будемо заважати їм працювати і розбурхувати громадськість”, — зауважила вона.

Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаху.

7 вересня Цемах був одним з тих, хто відправився в РФ в рамках обміну на українських військовополонених і політв’язнів.

Пізніше стало відомо, що влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії Цемаха, свідка у справі про збитий Boeing 777.

Як повідомляв УНН, Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 в підозрювані.