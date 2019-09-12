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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 85712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114654 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106414 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113064 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120959 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149090 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Фигурант по делу MH17 Цемах вернулся в "ДНР"

Фигурант по делу MH17 Цемах вернулся в "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 14359 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Фигурант по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимир Цемах вернулся из России на территорию ОРДЛО. Об этом в комментарии “Настоящему Времени” сообщила дочь Цемаху, Мария Левченко-Цемах, передает УНН.

Так, Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на территорию так называемой “ДНР”.

Она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли почти 300 человек.

Мария Левченко Цемах заявила также, что ее отец уже дал все показания “всем сторонам”, которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

“Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем. Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего”, — сказала она.

Дочь подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

“Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность”, — заметила она.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинском военнопленных и политзаключенных.

Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачи России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777.

Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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