Фигурант по делу MH17 Цемах вернулся в "ДНР"

Так, Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на территорию так называемой “ДНР”.

Она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли почти 300 человек.

Мария Левченко Цемах заявила также, что ее отец уже дал все показания “всем сторонам”, которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

“Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем. Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего”, — сказала она.

Дочь подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

“Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность”, — заметила она.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.

7 сентября Цемах был одним из тех, кто отправился в РФ в рамках обмена на украинском военнопленных и политзаключенных.

Позже стало известно, что власти Нидерландов пытались предотвратить передачи России Цемаха, свидетеля по делу о сбитом Boeing 777.

Как сообщал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.