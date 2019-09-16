Волкер висловився про обмін та видачу Цемаха Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна в ряд чи могла б домогтися важливих свідчень від фігуранта у справі про збитий над Донбасом літак Boeing рейсу MH17 в 2014 році Володимира Цемаха — тому, віддавши його Росії, українська сторона заплатила не настільки високую ціну. Таку точку зору в інтерв’ю ТСН висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
“Думаю, щоб переконатися, що йде хоч якийсь діалог з Росією, важливо було повернути моряків додому. Важливо було повернути інших політичних в’язнів, включно з Сенцовим. Все це важливо. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо. Тому, не думаю, що ціна була настільки високою, як про це говорять”, — сказав дипломат.
У той же час, за його словами, дуже важливо звільнити з Росії полонених українських громадян.
“Тому, вважаю, обидві країни зробили крок вперед, і, я сподіваюся тепер, щоб надати подальший імпульс, треба провести ще обміни. Повинні бути звільнені заручники на Донбасі. Повинен бути прогрес у припиненні вогню, подальше розведення сил. Це кроки, на які Росія не хоче йти. Але обмін може сприяти певним можливостям для цього”, — додав Волкер.
Нагадаємо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.
7 вересня Цемах був одним з тих, хто відправився в РФ в рамках обміну на українських військовополонених і політв’язнів.
Пізніше стало відомо, що влада Нідерландів намагалися запобігти передачі Росії Цемаха, свідка у справі про збитий Boeing 777.
За інформацією ЗМІ, з Росії Цемах повернувся на окуповані території Донбасу.