Волкер висловився про обмін та видачу Цемаха Росії

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна в ряд чи могла б домогтися важливих свідчень від фігуранта у справі про збитий над Донбасом літак Boeing рейсу MH17 в 2014 році Володимира Цемаха — тому, віддавши його Росії, українська сторона заплатила не настільки високую ціну. Таку точку зору в інтерв’ю ТСН висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.