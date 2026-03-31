Волк напал на хозяйку, а лиса погибла - киевлянке, державшей в квартире диких животных, сообщили о подозрении
Киев • УНН
Жительница Оболони содержала диких зверей в тесных клетках, что привело к смерти лисы. Из-за нападения волка на хозяйку женщине грозит три года тюрьмы.
Киевлянке, которая содержала в квартире на Оболони волка и лису, сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Детали
Прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 56-летней жительнице Киева в жестоком обращении с животными, что привело к гибели лисы.
Установлено, что подозреваемая в течение длительного времени содержала в квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, чем создала опасное сосуществование разных видов животных. При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых видно в каких условиях жили животные, в частности волк содержался в тесной клетке.
В квартире посреди Киева два года жил дикий волк07.06.25, 18:43 • 10377 просмотров
Как следствие, в декабре 2025 года хищник набросился на владелицу, травмировав руку и бедро. Тогда женщина обратилась к зоозащитникам, которые изъяли у нее волка, а следователи начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Кроме того, в ее квартире обнаружили труп лисы, на теле которой экспертами обнаружены повреждения легкой и средней тяжести.
Сейчас киевлянке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 УК Украины.
В рамках расследования также будет установлено, где женщина приобрела диких животных.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение23.12.25, 12:49 • 3413 просмотров