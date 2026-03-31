Волк напал на хозяйку, а лиса погибла - киевлянке, державшей в квартире диких животных, сообщили о подозрении

Киевлянке, которая содержала в квартире на Оболони волка и лису, сообщено о подозрении в жестоком обращении с животными. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Детали

Прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 56-летней жительнице Киева в жестоком обращении с животными, что привело к гибели лисы.

Установлено, что подозреваемая в течение длительного времени содержала в квартире на Оболони дикого волка, лису и собак, чем создала опасное сосуществование разных видов животных. При этом в своих социальных сетях женщина выкладывала видео, на которых видно в каких условиях жили животные, в частности волк содержался в тесной клетке.

В квартире посреди Киева два года жил дикий волк

Как следствие, в декабре 2025 года хищник набросился на владелицу, травмировав руку и бедро. Тогда женщина обратилась к зоозащитникам, которые изъяли у нее волка, а следователи начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Кроме того, в ее квартире обнаружили труп лисы, на теле которой экспертами обнаружены повреждения легкой и средней тяжести.

Сейчас киевлянке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 УК Украины.

В рамках расследования также будет установлено, где женщина приобрела диких животных.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Киевлянку на Оболони укусил волк, которого она держала в квартире: полиция обнаружила в жилище и труп лисы и расследует жестокое обращение