Вовк накинувся на власницю, а лисиця загинула - киянці, яка тримала у квартирі диких тварин, повідомили про підозру

Киянці, яка утримувала у квартирі на Оболоні вовка та лисицю, повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 56-річній мешканці Києва у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі лисиці.

Встановлено, що підозрювана протягом тривалого часу утримувала у квартирі на Оболоні дикого вовка, лисицю та собак, чим створила небезпечне співіснування різних видів тварин. При цьому у своїх соціальних мережах жінка викладала відео, на яких видно в яких умовах жили тварини, зокрема вовк утримувався у тісній клітці.

Як наслідок, у грудні 2025 року хижак накинувся на власницю, травмувавши руку та стегно. Тоді жінка звернулася до зоозахисників, які вилучили у неї вовка, а слідчі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Крім того, у її квартирі виявили труп лисиці, на тілі якої експертами виявлені ушкодження легкої та середньої тяжкості.

Наразі киянці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 299 КК України.

У межах розслідування також буде встановлено, де жінка придбала диких тварин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

