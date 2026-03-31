Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Вовк накинувся на власницю, а лисиця загинула - киянці, яка тримала у квартирі диких тварин, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 2148 перегляди

Мешканка Оболоні утримувала диких звірів у тісних клітках, що призвело до смерті лисиці. Через напад вовка на власницю жінці загрожує три роки в'язниці.

Вовк накинувся на власницю, а лисиця загинула - киянці, яка тримала у квартирі диких тварин, повідомили про підозру

Киянці, яка утримувала у квартирі на Оболоні вовка та лисицю, повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Деталі

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 56-річній мешканці Києва у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі лисиці.

Встановлено, що підозрювана протягом тривалого часу утримувала у квартирі на Оболоні дикого вовка, лисицю та собак, чим створила небезпечне співіснування різних видів тварин. При цьому у своїх соціальних мережах жінка викладала відео, на яких видно в яких умовах жили тварини, зокрема вовк утримувався у тісній клітці.

У квартирі посеред Києва два роки жив дикий вовк07.06.25, 18:43 • 10377 переглядiв

Як наслідок, у грудні 2025 року хижак накинувся на власницю, травмувавши руку та стегно. Тоді жінка звернулася до зоозахисників, які вилучили у неї вовка, а слідчі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Крім того, у її квартирі виявили труп лисиці, на тілі якої експертами виявлені ушкодження легкої та середньої тяжкості.

Наразі киянці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 299 КК України.

У межах розслідування також буде встановлено, де жінка придбала диких тварин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Киянку на Оболоні вкусив вовк, якого вона тримала в квартирі: поліція виявила у житлі й труп лисиці і розслідує жорстоке поводження23.12.25, 12:49 • 3413 переглядiв

