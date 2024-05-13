Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  54385 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  105297 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  159492 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207945 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213958 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205475 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159695 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151845 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131242 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  284596 просмотра

Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, пишут СМИ.

Война •   •  9780 просмотра
Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

Некоторые гражданские лица, которые выехали из Харьковской области из-за обязательной эвакуации, пытаются временно вернуться, чтобы засадить огороды, несмотря на непрерывное наступление российских войск в этом регионе.

Общество •   •  9418 просмотра
На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян

Российские войска совершили 11 атак на Харьковском направлении, частично достигнув успеха в районе Лукьянца, но украинские войска остановили их продвижение и контратакуют.

Война •   •  8946 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян

Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.

Новости Мира •   •  7993 просмотра
Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"

Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С, а 14-16 мая в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Общество •   •  8851 просмотра
Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться

Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине, пишут СМИ.

политика •   •  9990 просмотра
Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.

спорт •   •  8397 просмотра
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз

ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.

Экономика •   •  11215 просмотра
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год

На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

Во время российского наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.

Война •   •  9474 просмотра
На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

В аннексированном Крыму суд приговорил пятерых граждан Украины к длительным срокам заключения от 11 до 16 лет за "шпионаж" в пользу Украины, обвинив их в сборе и передаче информации о передвижении российских войск украинской службе безопасности.

Война •   •  9004 просмотра
В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"