Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, со ссылкой на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье", - пишет издание со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Это вторая в этом году атака на крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге россии, отмечает издание.

В результате атаки на нефтеперерабатывающем заводе мощностью 300 тысяч баррелей в сутки возник пожар, однако его быстро потушили и обошлось без жертв, утверждал глава волгоградской области рф андрей бочаров.

"Блок CDU-1, самый большой блок станции, был поврежден в результате атаки в воскресенье, что привело к аварийной остановке, и в понедельник все еще не работал, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - пишет издание.

В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

В "Лукойле", как указано, отказались комментировать пожар.

Установка CDU-1, как отмечается, имеет мощность 18 590 метрических тонн в сутки, или годовую добычу 6,5 миллионов метрических тонн нефти, и на ее долю приходится 43% мощности НПЗ и 49% фактической переработки НПЗ в первом квартале 2024 года.

"Второй по величине агрегат нефтеперерабатывающего завода, CDU-6, который может производить 14 570 метрических тонн в день или 34% мощности завода, также должен был быть остановлен на ремонт с 26 апреля по 1 июня, хотя неясно, проводится ли техническое обслуживание по графику", - пишет издание.

"Если оба CDU-1 и CDU-6 отключены от сети, три четверти переработки нефти могут простаивать", - отмечается в публикации.

После атаки беспилотника на волгоградский НПЗ в начале февраля, повлекшей пожар на установке CDU-5 мощностью 9,1 тыс. тонн в сутки, ремонтные работы завершились за 18 дней, сообщили источники.

Дополнение

В 2023 году волгоградский НПЗ переработал 13,508 млн тонн нефти, или 4,9% от общего объема переработки на российских НПЗ.

Завод, как сообщается, произвел 1,991 млн тонн автомобильных бензинов, что составило 4,6% от общего производства автомобильных бензинов в рф, 6,761 млн тонн дизельного топлива или 7,8% производства в рф, 0,888 млн тонн реактивного топлива (8,4%) и 0,606 млн тонн мазута (1,5%).