Волгоградський НПЗ "Лукойла" було частково зупинено після дронової атаки - Reuters
Київ • УНН
Волгоградський нафтопереробний завод російського нафтового гіганта "Лукойл" був частково зупинений після дронової атаки в неділю, пишуть ЗМІ.
Волгоградський нафтопереробний завод російського нафтового гіганта "Лукойл" був частково зупинений після дронової атаки в неділю, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Волгоградський нафтопереробний завод російського нафтового гіганта "Лукойл" було частково зупинено після дронової атаки в неділю", - пише видання з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією. Це друга цьогорічна атака на найбільший нафтопереробний завод на півдні росії, зазначає видання.
Внаслідок атаки на нафтопереробному заводі потужністю 300 тисяч барелів на добу виникла пожежа, проте її швидко загасили і обійшлася без жертв, стверджував очільник волгоградської області рф андрій бочаров.
"Блок CDU-1, найбільший блок станції, був пошкоджений внаслідок атаки в неділю, що призвело до аварійної зупинки, і в понеділок все ще не працював, повідомили джерела, знайомі із ситуацією", - пише видання.
У рф пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі: жертв немає 12.05.24, 06:47 • 40821 перегляд
У "Лукойлі", як вказано, відмовилися коментувати пожежу.
Установка CDU-1, як зазначається, має потужність 18 590 метричних тонн на добу, або річний видобуток 6,5 мільйонів метричних тонн нафти, і на її частку припадає 43% потужності НПЗ та 49% фактичної переробки НПЗ у першому кварталі 2024 року.
"Другий за величиною агрегат нафтопереробного заводу, CDU-6, який може виробляти 14 570 метричних тонн на день або 34% потужності заводу, також повинен був бути зупинений на ремонт з 26 квітня по 1 червня, хоча неясно, чи проводиться технічне обслуговування за графіком", - пише видання.
"Якщо обидва CDU-1 і CDU-6 відключені від мережі, три чверті переробки нафти можуть простоювати", - зауважується у публікації.
Після атаки безпілотника на волгоградський НПЗ на початку лютого, що спричинила пожежу на установці CDU-5 потужністю 9,1 тис. тонн на добу, ремонтні роботи завершилися за 18 днів, повідомили джерела.
Доповнення
У 2023 році волгоградський НПЗ переробив 13,508 млн тонн нафти, або 4,9% від загального обсягу переробки на російських НПЗ.
Завод, як повідомляється, виробив 1,991 млн тонн автомобільних бензинів, що становило 4,6% від загального виробництва автомобільних бензинів у рф, 6,761 млн тонн дизельного палива або 7,8% виробництва в рф, 0,888 млн тонн реактивного палива (8,4%) та 0,606 млн тонн мазуту (1,5%).