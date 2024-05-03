Войска рф за прошлый месяц применили более 440 раз химические боеприпасы - Генштаб
Киев • УНН
За прошлый месяц российские войска 444 раза применили боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, нарушая международные законы и конвенции.
В течение последнего месяца мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом К-51.
В общем, Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по апрель 2024 года был зафиксирован 1891 случай применения российской федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.
Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны,
Напомним
США обвинили россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.
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