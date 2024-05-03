Війська рф за минулий місяць застосували понад 440 разів хімічні боєприпаси - Генштаб
Київ • УНН
За минулий місяць російські війська 444 рази застосували боєприпаси, що містять небезпечні хімічні речовини, порушуючи міжнародні закони та конвенції.
Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.
Загалом, Силами оборони України за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань російською федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни,
Нагадаємо
США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлоропікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.