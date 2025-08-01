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Войска рф выпустили 72 БПЛА по Украине: обезврежено 44 цели

Киев • УНН

 • 918 просмотра

российские войска атаковали Украину 72 беспилотниками с трех направлений. 44 вражеские цели были сбиты украинской ПВО.

Войска рф выпустили 72 БПЛА по Украине: обезврежено 44 цели

В ночь на 1 августа российские оккупанты выпустили по Украине 72 БпЛА различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.

Детали

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны

- говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.

Более четверти боев сосредоточено на одном направлении: карта от Генштаба01.08.25, 08:33 • 1980 просмотров

Ольга Розгон

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Донецкая область
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Харьковская область
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Украина