Войска рф выпустили 72 БПЛА по Украине: обезврежено 44 цели
Киев • УНН
российские войска атаковали Украину 72 беспилотниками с трех направлений. 44 вражеские цели были сбиты украинской ПВО.
В ночь на 1 августа российские оккупанты выпустили по Украине 72 БпЛА различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Детали
Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны
Зафиксировано попадание 28 БпЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей и Киевщины.
Более четверти боев сосредоточено на одном направлении: карта от Генштаба01.08.25, 08:33 • 1980 просмотров