Війська рф випустили 72 БПЛА по Україні: знешкоджено 44 цілі
Київ • УНН
російські війська атакували Україну 72 безпілотниками з трьох напрямків. 44 ворожі цілі були збиті українською ППО.
У ніч на 1 серпня російські окупанти випустили по Україні 72 БпЛА різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
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Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/придушено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.
Понад чверть боїв зосереджено на одному напрямку: карта від Генштабу01.08.25, 08:33 • 1700 переглядiв