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Війська рф випустили 72 БПЛА по Україні: знешкоджено 44 цілі

Київ • УНН

 • 278 перегляди

російські війська атакували Україну 72 безпілотниками з трьох напрямків. 44 ворожі цілі були збиті українською ППО.

Війська рф випустили 72 БПЛА по Україні: знешкоджено 44 цілі

У ніч на 1 серпня російські окупанти випустили по Україні 72 БпЛА різних типів.  Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.

Деталі

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/придушено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

 

Понад чверть боїв зосереджено на одному напрямку: карта від Генштабу01.08.25, 08:33 • 1700 переглядiв

Ольга Розгон

Війна
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Україна