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Понад чверть боїв зосереджено на одному напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень, з них понад чверть зосереджено на Покровському напрямку. Ворог також був активним на Лиманському та Новопавлівському напрямках, здійснивши 5835 обстрілів.

Понад чверть боїв зосереджено на одному напрямку: карта від Генштабу

Понад чверть боїв на фронті минулої доби було зосереджено на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 1 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Окрім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та два артилерійські засоби противника", - сказано у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 331 артилерійський обстріл, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Білої Гори, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Покровськ, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися у районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували 940 окупантів та сотні одиниць техніки за добу01.08.25, 07:37 • 1198 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна