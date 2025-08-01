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Более четверти боев сосредоточено на одном направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений, из них более четверти сосредоточено на Покровском направлении. Враг также был активен на Лиманском и Новопавловском направлениях, совершив 5835 обстрелов.

Более четверти боев сосредоточено на одном направлении: карта от Генштаба

Более четверти боев на фронте за прошедшие сутки были сосредоточены на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 1 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5 835 обстрелов, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4 098 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и два артиллерийских средства противника", - сказано в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 16 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григоровка.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Григоровка и Выемка.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Вольное Поле, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали 940 оккупантов и сотни единиц техники за сутки01.08.25, 07:37 • 1324 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина