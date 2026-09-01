Войска рф в течение дня 1 сентября запустили по Украине 99 беспилотников, 82 из них сбили
Киев • УНН
1 сентября рф атаковала Украину 99 ударными дронами, в частности 72 реактивными. ПВО сбила или подавила 82 беспилотника.
Сегодня, 1 сентября, начиная с 06:30 и до 18:00 Россия запустила по Украине 99 беспилотников. ПВО обезвредила 82, и еще около 10 находятся в воздушном пространстве. Об этом сообщают Воздушные силы Украины, пишет УНН.
В течение дня 1 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 99 ударными БпЛА (72 из них — реактивные). По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 82 ударных БпЛА (57 из них — реактивные
По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдается около 10 ударных реактивных беспилотников. Также заходят новые группы БпЛА.
В Воздушных силах призвали не игнорировать воздушную тревогу.
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