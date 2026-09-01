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Financial Times

Війська рф протягом дня 1 вересня запустили по Україні 99 безпілотників, 82 з них збили

Київ • УНН

 • 318 перегляди

1 вересня рф атакувала Україну 99 ударними дронами, зокрема 72 реактивними. ППО збила або подавила 82 безпілотники.

Війська рф протягом дня 1 вересня запустили по Україні 99 безпілотників, 82 з них збили

Сьогодні, 1 вересня, починаючи із 06:30 і до 18:00 Росія запустила по Україні 99 безпілотників. ППО знешкодила 82, і ще близько 10 перебувають у повітряному просторі. Про це повідомляє Повітряні сили України, пише УНН.

Протягом дня 1 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 99 ударними БпЛА (72 із них — реактивні). За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 82 ударних БпЛА (57 із них - реактивні

- йдеться у повідомленні.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігається близько 10 ударних реактивних безпілотників. Також заходять нові групи БпЛА.

В Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу. 

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Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Україна