Днем, 2 августа, войска рф задали удар по пограничному городу Семеновка, что на Черниговщине. В результате атаки есть попадания в жилые дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Черниговской области.

Детали

Правоохранители рассказали, что сегодня днем российская армия в очередной раз осуществила атаку на мирное население города Семеновка в Новгород-Северском районе.

В результате взрывов два жилых домохозяйства получили повреждения. Хозяева не пострадали, однако от обстрела погибли их домашние животные.

Полиция Новгород-Северского района документирует последствия вражеской атаки. Сведения о событии будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) - заявили в Нацполиции.

Дополнение

О деталях обстрела «Суспільному» рассказал председатель Семеновской громады Сергей Деденко. По его словам, во время атаки россияне использовали артиллерию.

Попали в два частных дома. Выбило окна, повреждены крыши, света нет. Приход был во дворе, где убило двух собак - рассказал Деденко.

По словам главы, выбитые в результате атаки окна в домах горожан закроют плитами.

Работники помогут в домах закрыть окна OSB плитами. В дальнейшем будет работать комиссия, которая будет выяснять масштабы разрушений и составит акты - подытоживает председатель Семеновской общины.

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