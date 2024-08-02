Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов в трех громадах, использовались миномет, FPV-дрон и артиллерия, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов", - сообщили в ГПСУ и перечислили:

Новгород-Северская громада: 1 взрыв (приход, FPV-дрон) в районе н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Янжуловка.

Сновская громада: 16 взрывов (приходов, вероятно, из ствольной артиллерии) в районе н.п. Елино.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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