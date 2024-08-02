Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов в трех общинах, использовались минометы, FPV-дроны и артиллерия. Жертв среди местного населения нет.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов в трех громадах, использовались миномет, FPV-дрон и артиллерия, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов", - сообщили в ГПСУ и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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