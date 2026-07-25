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Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области

Киев • УНН

 • 2726 просмотра

Ночью 25 июля российские беспилотники попали по четырем автозаправочным станциям и зданию пожарной части в Полтавском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области

В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Полтавском районе. Под удар попали четыре автозаправочные станции и здание пожарной части. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.

Детали

По его словам, сначала было зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.

Позже начальник ОВА сообщил, что ночью российские беспилотники атаковали еще две автозаправочные станции в Полтавском районе.

По предварительной информации, в результате всех ударов никто не пострадал.

Ночью вражеские БПЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших

– сообщил Виталий Дякивнич.

Информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки уточняется.

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Степан Гафтко

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