Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области
Киев • УНН
Ночью 25 июля российские беспилотники попали по четырем автозаправочным станциям и зданию пожарной части в Полтавском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.
В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Полтавском районе. Под удар попали четыре автозаправочные станции и здание пожарной части. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
Детали
По его словам, сначала было зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.
Позже начальник ОВА сообщил, что ночью российские беспилотники атаковали еще две автозаправочные станции в Полтавском районе.
По предварительной информации, в результате всех ударов никто не пострадал.
Ночью вражеские БПЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших
Информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки уточняется.
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