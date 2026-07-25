Площадь пожара в торговом центре в Запорожье после атаки россиян составляет 500 кв. м. - ОВА

В Запорожье в результате ночной атаки российских беспилотников поврежден торговый объект, возник масштабный пожар, пострадал 63-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

В результате удара российских БпЛА по торговому объекту повреждены здания, горят товары. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров – сообщил Федоров.

По данным главы ОВА, в результате российской атаки ранение получил 63-летний мужчина.

На месте удара продолжается ликвидация пожара, который охватил площадь 500 кв. м. Информация о последствиях атаки уточняется.

В Запорожье в результате российской атаки поврежден торговый центр, есть пострадавшие – ОВА