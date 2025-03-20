Войска рф на курщине совершили вероломство: в ISW рассказали детали военного преступления

Военные российской федерации во время операции в курской области применили вероломство. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики приводят слова командира спецподразделения "ахмат" апты алаудинова, который рассказал, что российские войска использовали синие изоляционные знаки во время операции, в ходе которой воспользовались подземным трубопроводом для скрытого нападения на украинские позиции в курской области.

Алаудинов утверждал, что российские войска использовали синюю ленту, чтобы "не дать украинским военным понять, что происходит", и чтобы украинские силы "думали, что это их подразделения наступают - отмечается в отчете.

Алаудинов также утверждал, что российские силы пытались "создать панику" в украинских рядах, позволяя российским силам "нанести максимальный ущерб", пока украинские силы "разбирались". При этом российские войска "должны были иметь синюю ленту в течение первых 24 часов операции, а затем заменить ее на красную", которую российские силы используют для распознавания.

Алаудинов описал недавнюю тактику обмана россии, которая может быть приравнена к вероломству - военному преступлению согласно Женевской конвенции - указывают в ISW.

Авторы уточняют, что Женевская конвенция определяет вероломство как "действия, которые направлены на то, чтобы вызвать доверие противника, заставить его поверить, что он имеет право на защиту и обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемым в период вооруженных конфликтов, с целью его обмана".

Напомним

На днях стало известно, что США сообщили Евроюст о выходе из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине. Сама группа при поддержке Евроюста продолжает работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

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