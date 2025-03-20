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Войска рф на курщине совершили вероломство: в ISW рассказали детали военного преступления

Киев • УНН

 • 133725 просмотра

Российские войска использовали синие опознавательные знаки, чтобы скрыто напасть на украинские позиции. По данным ISW, такие действия могут квалифицироваться как вероломство, что является военным преступлением.

Войска рф на курщине совершили вероломство: в ISW рассказали детали военного преступления

Военные российской федерации во время операции в курской области применили вероломство. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики приводят слова командира спецподразделения "ахмат" апты алаудинова, который рассказал, что российские войска использовали синие изоляционные знаки во время операции, в ходе которой воспользовались подземным трубопроводом для скрытого нападения на украинские позиции в курской области.

Алаудинов утверждал, что российские войска использовали синюю ленту, чтобы "не дать украинским военным понять, что происходит", и чтобы украинские силы "думали, что это их подразделения наступают

- отмечается в отчете.

Алаудинов также утверждал, что российские силы пытались "создать панику" в украинских рядах, позволяя российским силам "нанести максимальный ущерб", пока украинские силы "разбирались". При этом российские войска "должны были иметь синюю ленту в течение первых 24 часов операции, а затем заменить ее на красную", которую российские силы используют для распознавания.

Алаудинов описал недавнюю тактику обмана россии, которая может быть приравнена к вероломству - военному преступлению согласно Женевской конвенции

- указывают в ISW.

Авторы уточняют, что Женевская конвенция определяет вероломство как "действия, которые направлены на то, чтобы вызвать доверие противника, заставить его поверить, что он имеет право на защиту и обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемым в период вооруженных конфликтов, с целью его обмана".

Напомним

На днях стало известно, что США сообщили Евроюст о выходе из группы мониторинга военных преступлений рф в Украине. Сама группа при поддержке Евроюста продолжает работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

Захватчики расстреляли шестерых украинских военных: Лубинец заявил об отсутствии ответственности для военных преступников23.01.25, 11:53 • 30407 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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